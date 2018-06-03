劉以豪、韋禮安帶著愛出發烏干達　關懷南蘇丹難民兒童！

2018年06月03日 19:47 中時 林淑娟

劉以豪、韋禮安機場合體，一起出發前往烏干達探視難民和兒童。（伊林娛樂）

第29屆飢餓三十代言人韋禮安、劉以豪2日晚間前往烏干達畢迪畢迪（Bidibidi）難民營，關懷因為糧食短缺、霍亂及暴力衝突等緣故而被迫逃離家園、流離失所的南蘇丹難民及兒童。不曾踏上非洲大陸的劉以豪說，希望在感受孩子們身處的環境之後，對世界有更不一樣的看法，也能將正能量帶給他們！韋禮安則盼望以音樂和難民兒童互動，「因為越是艱辛的環境，越需要注入希望與快樂」。

劉以豪本來一直在花蓮拍新劇《種菜女神》，2日凌晨趕回台北，清早即出門與韓國高人氣親子節目《超人回來了》召開團隊會議，隨即與3歲萌娃昇材見面錄影，收工後已傍晚，他緊急趕回家，只用30分鐘打包行李，立即前往桃園機場與韋禮安會合。問他無縫接軌奔波一天的心情，他回説：「肉體很累，心情很興奮。」

韓方邀請劉以豪拍攝《超人回來了》前，全程保密到家，嚴禁經紀公司漏出半點風聲，沒想到拍攝現場仍擠滿消息靈通的粉絲聚集。2日晚他原本想低調抵機場赴烏干達，沒想到一到機場又造成騷動，大批熱情粉絲送機，還因此驚動航警，一路協助維持秩序。有趣的是，粉絲還準備大包小包的禮物要送劉以豪，但因為行李限重15公斤，他的個人行李箱已塞滿蠟筆、鉛筆等要送給當地小朋友的文具用品，他只能苦笑：「我要去烏干達，這些我沒辦法帶走啊。」粉絲們還開心回他「那就把全部禮物都送給烏干達的小朋友吧」！

劉以豪和韋禮安此行要轉搭三段國際班機，以及一段內陸飛機，才能抵達烏干達畢迪畢迪難民營探視小朋友，除關懷難民、兒童困境，也將見證台灣的愛心如何站在人道救援第一線，幫助難民安定生活，他們說：「期待能夠深刻看見難民兒童的需要，把動人故事帶回台灣與大家分享！」出發前，兩人也不忘號召大家以行動響應，捐款支持飢餓三十人道救援行動，或報名參加7月14、15日於林口綜合體育館、高雄巨蛋體育館同步舉辦的「飢餓勇士大會師」，讓身處飢餓、戰火衝突下的孩子及家庭，飢餓不再、能夠重新穩定生活！

(中時 )