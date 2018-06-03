夜觀大潭藻礁 參與者不想說再見

搶救大潭藻礁行動聯盟昨完成「SOS周年紀念活動」，並於沙灘上以漂流木排成「Algal Reefs」字樣。（圖／潘忠政提供）

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搶救大潭藻礁行動聯盟昨天（2日）完成「SOS周年紀念活動」，並於夕陽西沉前，以沙灘上的漂流木排成「Algal Reefs」字樣，漂流木在灰暗的沙地上發出了銀色的光彩，分外突出。再請現場現場超過200位的參與者站到沙灘上預寫的SOS圖形上，五花八門的衣帽，把大潭藻礁海岸點綴得琳瑯滿目，空拍下的場面顯得熱情洋溢，凸顯民眾對藻礁執著的愛。

當空拍機從會場上空掠過，民眾對著空拍機揮手吶喊出「蔡總統救藻礁」、「大潭藻礁不要說再見」的瞬間，大潭藻礁正對著國人特別是有權者發出緊急召集令；這裡生靈的神祕曼妙和環境正義、世代正義的價值需要全體國人來共同重視捍衛。

東海大學林惠真特聘教授報告他們的團隊剛剛出爐的最新調查成果，大前天夜裡施放的9個蝦籠和一個專業鰻管，總共捕獲7隻頂級掠食性動物裸胸鯙，再創調查新高。證明大潭藻礁生態豐富而穩定。

神秘嘉賓則是黑潮海洋文教基金會的張卉君執行長，他們的「島航」行動從5月30日自花蓮出發，陰錯陽差正好前天停泊在永安漁港，團員10幾人就順勢加入昨天的紀念活動陣容。因為他們今天凌晨3點就要配合潮水離港繼續航向梧棲，因此不便參與後續的藻礁生態夜觀。

藻礁生態夜觀期間，四處燈火，也到處是驚呼與讚嘆；晚上涼風徐徐，小動物們也非常賞光，除了常見的兇猛酋婦蟹、各種短槳蟹、岩瓷蟹、肉球近方蟹、蝦虎、太平洋長臂蝦、沙蝦、海葵、兔揆、…等讓人目不暇給之外，派大星（花冠海燕）也適時出現，讓參加的小朋友們流連忘返；最特別的應該是潮溝裡出現了一隻「冠棘海膽」，美麗的造型讓相機按個不停。

活動在昨晚8點半結束，回程時參與者的腳步雖然略顯遲緩疲憊，臉龐則寫著歡欣，心靈貯滿著對藻礁無限的期待與祝福。

(中時 )

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