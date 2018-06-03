地方媽媽入戲太深！《金家好媳婦》女星吃麵被勸向善

2018年06月03日 20:25 中時 林淑娟

張東晴塞進之前穿不下的泳裝展露好身材。（齊石傳播）

三立八點檔《金家好媳婦》近來劇情高潮迭起，劇中大反派方婉妃（鄭仲茵 飾）上演警匪追逐的戲碼，就連身邊貼身助理張海倫（張東晴 飾）也遭殃，張東晴笑說：「張海倫當初為了討好方婉妃，幫她做太多傷天害理的事情，戲裡、戲外都遭眾人唾棄！」現在有很多落難的苦情戲的橋段，讓張東晴回家後才發現手腳莫名多了許多瘀青。

張東晴透露最近在家附近吃麵，被隔壁桌阿姨認出來，阿姨忍不住上前苦口婆心勸她：「你是不是張海倫！妳學歷那麼高還分辨不出是非，好好做就可以賺很多錢了，趕快回頭⋯⋯」頓時讓她哭笑不得，只能謝謝阿姨支持他們的戲。

起初張東晴在戲裡的穿著與角色有很大的衝突感，因而被觀眾質疑她是演秘書還是酒店妹，張東晴強調現在海倫已經越穿越保守，但也有不少粉絲抱著可惜的心情大嘆「好身材就是要展現」、「做自己就好」等等支持的聲音。

愛游泳的張東晴日前意外翻到一件之前怎麼塞都塞不下的泳衣，沒想到最近減重有成的她現在穿了還有點鬆，她興奮在粉絲專頁貼文：「每天含淚餓著肚子睡覺就對了！」餓著肚子入睡的痛苦經驗讓許多粉絲心有戚戚焉，張東晴說現在會利用沒戲的空檔做一些居家瑜珈運動，之後也考慮再回去上鋼管舞的課程，她認為這兩種運動可以訓練肢體的柔軟度以及肌耐力，對於拍戲非常實用，她開玩笑說雖然平常沒有時間規律的運動，但在拍戲的時候追車、摔倒這些都足以讓她動到全身肌肉。

(中時 )