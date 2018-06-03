姚文智為吳音寧抱屈 朱學恒：乖哦 咯咭咯咭

綠委姚文智（右圖）為北農總座吳音寧（左圖）為抱屈 。（本報系資料照片）

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中時電子報

台北市長柯文哲直言北農總經理吳音寧的事情沒有解決的話，民進黨會一直流血。民進黨立委姚文智反批柯P不斷在消費吳音寧，還說為她抱屈。宅神朱學恒在臉書酸姚文智說：好好好，姚姚說的最好了，乖哦，咯咭咯咭。

姚文智說，吳音寧過去在農村運動、農業產銷付出很多，大家質疑她的問題，後來都證明不是真的，指柯P不但沒還吳清白，還不斷地在消費她。

底下網友接力酸說：「我也覺得她真的受委屈了，應該還有很多沒爆出來的，應該通通爆出來，讓大家能更了解北農實習生的潛力。」、「支持姚文智，就是支持吳音寧。」、「坐等大谷文智退出政壇。」、「這咖來參選真的是出來亂的。」、「同行相惜！？」、「嗯..嗯..小音一直幹得真好。」、「就留著吧！反正民進黨票太多了，沒差，不怕。」、「果然真的是不是一家人，不進一家門。」、「嗯嗯，抱著炸彈💣一起引爆吧！」、「英雄惜英雄啊！」、「提早不用選了~XD」

PTT網民則狂噓說：「全力支持姚文智邀請吳音寧當競選總幹事。」、「又怪到柯身上了。」、「加油啊！再挺下去，就不到4%了。」、「對農業付出的人很多，不代表她有能力當北農總經理。」、「不爽不要投-蚊子版。」、「笑死，誰消費誰啊。」、「250萬好委屈....」、「我看姚文智會跟510一起炸裂了。」、「咬蚊子是自認選不上，所以破罐子破摔嗎？」

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

文章來源：PTT

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