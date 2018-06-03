影》萊福力力壓富邦悍將 中信兄弟避免橫掃

2018年06月03日 20:56 中時電子報 蔡銘仁

上週中信兄弟在自家主場洲際棒球場，慘遭富邦悍將橫掃，本周換到富邦主場打三連戰，前2戰中信也吞敗，不過今(3日)兩隊系列賽最後一戰，中信靠著洋投萊福力6.1局失1分好投，整場不曾居於落後，終場3比1贏球，中止三連敗，同時也中止對富邦的五連敗。

此役萊福力和富邦先發洋投羅力，上演洋投大對決。1上，中信打線就先給萊福力火力支援，靠著陳子豪及張志豪2支適時安打，先馳得點，取得2比0領先。而萊福力前5局三度被富邦攻佔上壘，但只在3下被攻佔上得點圈，且沒有失掉任何分數。

萊福力這場遇到最大亂流，出現在6下，當時1出局後，富邦製造滿壘契機，但萊福力臨危不亂，讓胡金龍打出三壘方向滾地球；三壘手王威晨踩壘後，傳向一壘完成雙殺，萊福力興奮得振臂大吼，替自己的表現喝采。

萊福力守住危機，7上中信再度靠陳子豪陽春炮，替萊福力再添1分保險分。最後7下，萊福力連挨2支安打，陷一三壘有人危機，雖讓林宥穎打出三壘滾地球，抓到1個出局數，但也失掉1分；接著萊福力對下一名打者于孟馗投了1球，中信總教練史耐德卻突然走上場換投。

當時，萊福力和史總在場上交談了一下，萊福力走下場，表情似乎有些不悅。隨後中信推出鄭錡鴻守成，他也穩住陣腳，沒再讓傷害擴大；第8和第9局，陳柏豪接替投球，不負眾望，順利為球隊守住勝果，讓中信避免連續兩周被富邦橫掃。

萊福力用113球，投6.1局被打7安、失1分，另有7K、1保送，獲選單場最有價值球員。談到今天的表現，萊福力表示，富邦有很好的打線，這場策略就是攻擊好球帶，讓他們打不好，靠守備解決打者，守備也很幫忙。萊福力拚到最後一刻，史總讚賞，「非常以他為榮。」

至於7上，兩人到底說了什麼，史總表示不便透露；萊福力則說，他們只是做些溝通，他告訴史總自己累了，也盡所能完成比賽，是有想繼續投下去，不過體力已到極限，很感謝鄭錡鴻能替他守住局面。

這次勝利，讓萊福力拿到來台後「真先發」的首勝，他聽到這訊息，笑說自己不也清楚，「5場先發才拿1勝，是有點久。」中信上次遇到羅力，打線7局1分未得，此役能突破拿到3分，史總透露，打擊教練和情蒐人員有研究羅力，替打者擬定策略，這是貫徹策略得到的成效。

(中時電子報)