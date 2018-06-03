「空中補給」還想再唱44年 台北場跨世代粉絲大合唱

2018年06月03日 21:08 中時 徐桐炘

主唱羅素希區考克 (Russell Hitchcock)歌聲依然嘹亮。（就是娛樂）

團長暨吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）熱情表演個人新曲，更表示想和夥伴再唱44年！（就是娛樂）

全場跨世代歌迷大合唱，場面感人。（就是娛樂）

「空中補給合唱團」（Air Supply）今年成軍44年週年，來台已超過15次，3日在台大國立綜合體育館開唱依然聚集2000名鐵粉。2人一口氣表演15首金曲和新歌，台下歌迷都陶醉其中，他們還不時有可愛互動，令人感受到這支長青樂團的好感情和好默契，吉他手葛拉漢羅素（Graham Russel）表示：「希望我們再唱44年！我們的事業有起有落，但有一件事沒有改變，就是我和這位紳士的感情。」

2位成員更毫不掩飾對台灣的喜愛，主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）在演唱前〈Even the Nights Are Better〉用中文打招呼：「你好，台北！」葛拉漢也熱情問候：「台北，我愛你！」他憶起多年首次來台，「那時候我們都還很年輕，很開心再度看到你們。」即使台北這個城市改變許多，但每次都能感受歌迷的熱情，他更深情喊話：「今晚我們是你的，而你也是我們的。」

儘管團體平均年齡67.5歲，但2人寶刀未老，羅素開場時演唱〈Sweet Dreams〉的宏亮歌聲立刻引起粉絲尖叫，〈Chanecs〉的尾句拉長音更震懾全場，葛拉漢則在台上唸詩、飆個人新曲，還開玩笑說：「我如果忘詞會用新詞，反正你們也不會注意到。」

歌單包含〈Sweet Dreams〉、〈Goodby〉和〈Making Love Out of Nothing At All〉、〈Without You〉，唱歌之外2位成員也積極和歌迷互動，不但憶起往事，包含羅素曾在演唱時跌倒受傷，讓台下歌迷一起為他「秀秀」，他們甚至一人拿著麥克風，一人抱著吉他走下台，粉絲全都瘋狂包圍合照，更全場合唱〈The One That You Love〉，氣氛超High！

適逢吉他手葛拉漢（6/11）與主唱羅素（6/15）都將在下週迎來生日，主辦單位此次也貼心地準備蛋糕，並抽選50位幸運歌迷一起至演出後台，為同是雙子座的兩人舉辦驚喜慶生會暖壽，希望為他們的台北之旅再添一筆美好回憶。

(中時 )