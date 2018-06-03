葉念琛一次搞定3位影帝后！黃秋生《心冤》再挑戰血腥分屍案

2018年06月03日 21:17 中時 林淑娟

惠英紅。（衛視電影台）

惠英紅。（衛視電影台）

《心冤》即將在七月下旬上檔。（衛視電影台）

《心冤》導演葉念琛。（衛視電影台）

《心冤》導演葉念琛日前在香港接受台媒專訪。（衛視電影台）

香港電影導演葉念琛首度跨界，為FOX拍攝講述分屍奇案的原創影集《心冤》，該劇7月下旬即將在FOX+及衛視電影台上檔，葉念琛日前在香港接受台灣媒體專訪，透露原本就設定這部劇的男女主角一定要是電影圈影帝后，他當時靠著「腦海裡的第一場戲」，就一步步說服惠英紅、謝君豪點頭演出，難度最高的是黃秋生，當時的他抱著像是要去「求婚」的心情、在飯店外繞了好幾圈才敢去和黃喝咖啡，就怕氣場驚人的影帝聽他講到一半會不開心就起身走人。

葉念琛笑說，當他對著黃秋生講完這故事，黃秋生竟然不發一語，他一度害怕心想：「我是該去埋單了吧？」沒想到黃悠悠地說：「我覺得蠻有趣、我可以演！」後來他問對方為什麼願意接演，黃說：「我聽完這個故事，沒有一個地方我不喜歡。」讓他如求婚成功般欣喜若狂。

他說，3年前跟FOX接觸、聊到將合作這案子後時，電影圈都覺得他們有問題，懷疑為什麼電影好好的不拍電影、要拍電視劇，但事實上很多好萊塢大導演這幾年也回頭拍電視劇都很成功，「3年之後，我們覺得我們很聰明」。當時他寫完故事大綱先交給FOX，覺得首先要敲定的第一個主角就是惠英紅，由於他跟惠英紅是好朋友，所以只是請她吃火鍋，聊了第一場戲，惠英紅就答應要演了。緊接著，他很快也靠聊同一場戲，就說服謝君豪在百忙中抽空演出。

搞定兩個影帝影后後，最大的挑戰是找誰演惠英紅的老公，那是該劇一個非常重要的「影子」，「我跟FOX說想找黃秋生，但我不敢」，就算他自認是個很會說故事的人，但面對黃秋生的強大氣場也會失去自信，就怕他屆時一不高興就走人。

拍攝過程中，三位影帝后都夠水平也非常專業，根本沒有什麼飆戲的問題，「他們不需要去爭取什麼表現，戲一來，他們已經在那個狀態了，很從容、很放鬆，幾乎不太需要多排戲，對台詞也沒什麼意見，我看著螢幕裡的他們演出時，真的很享受」。他後來還跟惠英紅說「我是最旺妳的」，因為該劇才拍一星期，她就拿香港金像獎影后，到了後製配音時，她又到台灣參加金馬獎，兩次出席頒獎典禮前，他都鐵口直斷說她一定拿獎，也都真的拿了，「 所以紅姐要多拍我的作品」。

葉念深過去拍的電影大多是小清新愛情片，首度跨界拍電視影集就是講述恐怖分屍奇案的《心冤》，他說不希望外界對於分屍片仍停留在《人肉叉燒包》印象，他一直很想拍部近5年內在香港發生過的恐怖案子，所以找了好幾宗案件研究參考，影像中確實有很多血腥畫面，但因目前先報名影展，所以暫時還不用修剪，可以是最完整的版本。

(中時 )