驚悚有圖！耳朵鑽進蒼蠅超痛 醫生還夾出30隻活蛆

驚悚有圖！耳朵鑽進蒼蠅超痛 醫生還夾出30隻活蛆（圖/胡皓淳醫師提供）

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中時電子報
發現他左耳道內卡一隻大蒼蠅屍體，而周圍竟布散落30多隻幼蛆，每隻有0.3至0.5公分長。（圖/胡皓淳醫師提供）

夏天食物易腐敗，孳生蚊蟲跟著變多，一名40歲男子左耳突竄進蒼蠅，疼痛難耐之下，他灌入嬰兒油想淹死蒼蠅。此法一時讓耳內蟲子躁動停止，但過不久卻出現更多的異物移動感！就醫後，醫生竟在男子耳內夾出蒼蠅屍體與30多隻活幼蛆。醫師表示，以油灌耳淹死活蟲建議至少淹6分鐘，以一併淹死可能新孵化的活蛆。

收治病例的輔大附設醫院耳鼻喉科主治醫師胡皓淳表示，該男子自行就醫時自述，自己左耳一個多小時前疑似有蟲飛入、讓他「痛到耳鳴」。他根據相關知識，側頭灌入嬰兒油到耳內，來淹死活蟲。男子說，一開始真的感覺有效，耳朵內感覺沒有躁動了，但幾分鐘後又再現很多異物移動感，嚇得他趕緊就醫。

胡皓淳說，替該男子安排內視鏡檢查，發現他左耳道內卡一隻大蒼蠅屍體，而周圍竟布散落一些活跳跳的幼蛆。醫師用夾子一一取出後細看，「死蒼蠅體長1.4公分，還有30多隻幼蛆，每隻有0.3至0.5公分長。」

胡皓淳表示，如果蟲類入耳，灌油到耳內來淹死蟲是對的，可即時阻止蟲持續在耳內作怪，但入侵案例中男子耳中是一隻雌性肉蠅，男子側頭倒出油的過程中，「母蠅雖然已被油淹死，但幼蛆卻從母蠅屍身鑽出」，讓男子出現「耳部蠅蛆症」。胡皓淳說，要預防類似情況，建議灌油殺蟲則要延長灌油時間，保險起見至少淹6分鐘，並且馬上就診，給予外用或口服抗生素治療根除。

胡皓淳進一步指出，耳部蠅蛆症若不治療，活疽可能在耳內引發感染，造成耳膜破裂，甚至是腦膜炎等併症發症，所幸男子1周後回診，原耳道紅腫發炎的病況已好轉。

(中時電子報)

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