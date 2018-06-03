終於洗白了！王家梁樂褪花心渣男形象改當正義律師

2018年06月03日 21:43 中時 林淑娟

《完美正義》舉行開鏡儀式。（公視）

公視新創電影《完美正義》3日在基隆市正濱漁會大樓舉行開鏡儀式，主要演員伊正、古斌、王家梁、夏語心、劉奕兒等人與基隆市市長林右昌、公共電視執行副總謝翠玉及金鐘導演詹家維與一同出席，祈求拍攝順利。日前才公開說短期內不再接演花心渣男角色的王家梁，這回在劇中飾演正義律師，他開心表示：「終於洗白了！」期待可以就此揮別花心男的刻板螢幕形象。

但雖然接下正義律師的角色，但王家梁也透露，這個角色並非表面看到的這麼簡單，他在片中和古斌有精彩的對手戲，火爆的動作場面也將親自上陣。對此古斌則笑回：「該打的就是要上了！」

實力派演員伊正劇中帶領古斌與王家梁展開一場道義與法治的爭辯，伊正飾演一位資深刑警，14年前為謀殺案受害者的父親，今日卻在形同師徒的刑警古斌追查下變成兇手。伊正表示，為了更貼切詮釋資深警察，他特別前往派出所觀摩，了解員警之間的互動；尤其警察局都會有一張泡茶的桌子，很多資訊就是在喝茶的當中彼此溝通交流，戲中他也藉由這個「喝茶文化」獲得許多情報並指導古斌辦案，伊正笑說：「我的觀摩其實就是去警察局泡茶喝茶。」

古斌則在接演刑警之後，經人介紹前往大安分局從旁觀察做功課，除深刻了解到警察工作的辛勞，也發現其實刑警在辦案時也不一定都以警察的樣貌出現，有時候也可能會把自己扮成像黑道一樣，古斌有感而發：「其實外表呈現出什麼樣子不重要，最重要的是心中給自己的定位。」

《完美正義》全劇選定基隆市為主要拍攝場景，取景正濱漁會大樓、海洋廣場、碧砂漁港、三創基地、仁愛市場等地。基隆市市長林右昌表示，基隆是個很有人文歷史的城市，現在也是國內外很多劇組喜愛來取景的地方，他也預祝《完美正義》劇組拍攝順利，獲得觀眾好評、收視長紅。

公視執行副總謝翠玉指出，「新創電影」是公視全新推出的節目品牌，希望在拍攝手法與議題上可以激盪出更多不同的火花，這次來到基隆市拍攝，非常感謝基隆市政府的支持以及正濱漁會等各單位的協助，也期待藉由本劇的拍攝，將基隆的特殊地貌及美麗景色呈現給觀眾。

(中時 )