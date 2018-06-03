何妤玟毛太多 舒子晨驚退出國行程

2018年06月03日 22:30 時報周刊 林彥君

何妤玟、甄莉日前上《上班這黨事》聊旅行經驗，甄莉之前和何妤玟去澳門旅遊，甄莉爆料何妤玟控制慾實在很強，「冷氣不能低於26度、口渴一定要喝熱水、睡覺蓋棉被還要穿長袖長褲，外加一雙高筒襪。跟她睡一覺，會熱到讓你早上起來還要再洗一次澡。」舒子晨原訂年底要跟何妤玟一起去韓國，舒子晨聽完甄莉的經歷不斷嚷著「我是佛系型的伴侶，何妤玟太可怕了，我決定要取消年底的旅行。」

何妤玟自曝出國怪事一大堆，不只被搶過、也曾在國外被傳染流感掛病號，讓主持人黑人傻眼：「怎麼感覺跟妳出門都沒好事？妳的旅伴應該會很容易崩潰或抓狂吧！」一旁的甄莉立刻接話：「跟她出門唯一的好處就是不會冷場，因為她會一直講話。」接連被吐槽，何妤玟一一辯駁，強調睡覺穿長袖衣物，是讓身體保暖，避免寒氣接觸皮膚，才不會感冒。愛講話是因為有很多事情希望跟好友分享，強調自己是熱情不是聒噪。

舒子晨表示：「我跟妤玟姊沒有出過國，不知道她旅行時注重這麼多細節，但反過來想，其實她是很照顧人啦！跟這樣的旅伴出門，也是滿讓人放心的。」要不要按照計劃出遊，舒子晨想了想，說還要再考慮一下，「畢竟我出門真的很隨興，也怕妤玟姊跟我出去會不開心啦！」

(時報周刊)