方泂鑌砸20萬打造hito演出！9月發片「tempo要調」

阿鑌今晚登hito流行音樂頒獎典禮舞台獻唱。（台北之音提供）

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阿鑌今晚登hito流行音樂頒獎典禮舞台獻唱。（台北之音提供）
阿鑌今晚獲「hito好聲音」大獎。（台北之音提供）

「2018 hito流行音樂獎頒獎典禮」今晚在臺北小巨蛋舉行，去年以《我不是神》專輯回歸歌壇的方泂鑌（阿鑌），獲hito流行音樂的「hito好聲音」獎項，他為了領獎、表演共約5分鐘的登臺時間，特地從巴黎訂製一套價值20萬的西裝空運來臺，帥氣登場獻唱，率絃樂手以四重奏方式重新編曲〈最笨的人是我〉，讓滿場萬名觀眾視聽覺兼具。

阿鑌今晚表演時，歌曲前奏一度沒發出聲音，所幸控制臺立刻發現、無礙他整體表現；阿鑌事後坦言表演前「心裡有緊張，（前奏）雖然現場沒聲音，但我耳機有聲音，還好不影響（表演）」，他表示在臺灣參加典禮，與在自己家鄉馬來西亞參與盛會的感覺不同，「在臺灣表演更有演唱會的感覺」。

阿鑌相隔9年、去年10月推出專輯，9個月來跑遍臺灣校園活動，累積近40場演出廣受年輕學子歡迎，人氣不減，他所屬的海蝶音樂透露，阿鑌近期每天爬山、游泳鍛練肺活量，將趁勢追擊於9月推出新專輯，聊起新作，阿鑌笑說：「去年那張隔了滿多年才發，但接下來又即將要發片，所以自己的tempo要調（快一點）。」

(中時 )

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