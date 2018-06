2018年06月03日 22:40 中時 許雅淳

舞思愛、鍾宜勳甜蜜2度拍婚紗照。(豪鼎飯店提供)

舞思愛、鍾宜勳甜蜜2度拍婚紗照。(豪鼎飯店提供)

舞思愛自《超級星光大道》第七屆獲第三名脫穎而出,她2016年與VOX玩聲樂團主唱鍾宜勳結婚,育有一歲半的女兒艾艾,她與老公2日應邀出席「豪鼎飯店品牌日」記者會,在60對準新人的簇擁下,再披婚紗與老公甜蜜演唱經典情歌〈Just The Way You Are〉,舞思愛現場感動得猛飆淚。

舞思愛二度披上婚紗,與老公在精心打造的森林系婚禮場地,她透露:「去年10月在這豪鼎飯店舉行婚禮,當時的燈光情境氣氛,至今仍難忘懷,當時我還悄悄許了心願,希望能很快的再回到這,果真美夢成真,今天很開心的再次披婚紗感受。」

而提到與老公的戀愛史,舞思愛表示:「跟鍾宜勳在高中時即認識,經過10年長跑,由好友晉升情人到結婚,我們因為音樂而相識到結婚,而提到婚姻生活。」未滿30歲的兩人算是新世代夫妻,舞思愛則說:「一路走來我們都習慣用音樂來溝通,而目前擁有一歲半的寶貝女兒艾艾,原本我們從不吵架的,但自從有了小孩,才開始有爭吵,但每次爭吵,兩人都很有默契的,會將理性與感性兩者拉近,從中取得平衡。」

(中時 )