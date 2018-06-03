黃子哲揭民進黨10大能源幹話

行政院長賴清德：「深澳電廠用的是乾淨的煤」，登上黃子哲所稱民進黨10大能源幹話。（圖／本報資料照片）

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中時電子報

政治評論員黃子哲在李書指出，近來高溫炎熱， 用電吃緊，民進黨政府雖一再宣誓不缺電，但近二個月全台發生跳電事故，簡直是「跳乎伊爽，跳乎伊勇，跳跳跳甲要起瘋」。起瘋的政府，不免幹話連篇。黃子哲因此回顧民進黨執政後的能源10大幹話：

1.經濟部長沈榮津：「沒有缺電，只是備載容量偏低」，這相當污辱台灣人民的智商，部長是在說「沒有缺錢，只是銀行存款偏低」的意思嗎？

2.總統蔡英文：「電價其實靠幾個方面來考量的，包括電價結構的問題，還有整體財務的規劃」沒錯，就是不包括蔡英文選前承諾「電價十年不漲」。

3.蔡英文：「在推動非核家園及改善空汙的前提下，同時達到穩定供電任務，確保經濟發展與民眾生活不受影響。」這番話簡直是「空心蔡」的極致體現（握拳），台北美國商會說：廢核、減碳、低電價要同時發生，不相信！

4.民進黨秘書長洪耀福：「空汙是假議題」對，PM2.5是假的，多數空汙屬境內是假的，肺癌是十大癌症死因之首也是假的，只有乾淨的媒是真的！

5.行政院長賴清德：「深澳電廠用的是乾淨的煤」，這是說會有健康的毒氣、清白的黑道、還是清廉的陳水扁？

6.賴清德：「核二廠2號機是再轉，不是重啟」難怪賴神可以晃點大家他既「親中」也「愛台」，中文教育真的不能等呀。

7.謝長廷：「台灣絕不會缺電，但電從哪裡來，還不知道」有幹話，但也有實話。

8.立委林靜儀：「晚上十點後限電，早點睡，可解決能源及少子化問題」不如就全天限電，就可以重現民進黨最愛的那個16世紀「福爾摩沙」的台灣島了。

9.政務委員張景森：「建議百貨公司用午休來節電」肯定是林靜宜的好朋友，用QK治百病，腦殘也得救？

10.台北市議員梁文傑：「全國健身房的機器連結發電機來發電，可以抵得過一座電廠」，太神奇了，傑克。蔡英文也說Gogoro兩顆電池，可以提供一個家庭5、6天的電量耶。這簡直超英趕美，支持蓋健身房及電池廠取代深澳電廠。

(中時電子報)

果賤傷農！府派花媽推銷 蔡英文…

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