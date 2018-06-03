五月天情義相挺！巡演結束不到24小時登hito壓軸

五月天昨擔任hito頒獎典禮壓軸表演嘉賓。（相信音樂提供）

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廷廷昨為hito頒獎典禮擔任暖場嘉賓。（相信音樂提供）

五月天相隔8年於2日重返新加坡開唱，結束後不到24小時，五月天和蕭秉治（廷廷）今一早搭機趕回台北，力挺Hito頒獎典禮；除了廷廷睽違2年多、歷經886天重返熟悉的小巨蛋舞台擔綱暖場嘉賓，以〈我還是愛著你〉及新歌〈凡人〉唱出浴火重生的心路歷程，五月天也獻聲壓軸，義相挺台灣歌壇重要典禮！

昨新加坡演唱會上，五月天唱到〈笑忘歌〉最後一句前，阿信忽然提議：「今天晚上，就由新手爸爸瑪莎帶領大家一起唱（最後一句）。」瑪莎調皮地故意重頭唱第一句，讓團員哭笑不得；演出結束，當地媒體恭喜瑪莎為人父，他表示「非常開心，非常幸福」，搞笑說：「甚至有時會擔心這會不會是人生顛峰，以後要就開始走下坡，非常感謝大家。」

追問瑪莎為人父心情？他表示：「我才當一個禮拜，現在沒什麼心情可說，以後再久一點，我們再跟大家分享，現在有點不知怎麼調適，因為家裡多2個人。」一旁阿信幫腔媒體說：「我幫你們問好了，你有自己餵過奶？」瑪莎笑回：「要問到這麼detail的事情？我是沒奶，但我有拿奶瓶餵，很感動，不知道該怎麼講。」

阿信日前被網友翻出舊片，指他10年前已預言瑪莎會獲龍鳳胎，阿信面露自信說：「我接下來的預言會很準，我預言我們很快會到泰國開演唱會，且觀眾都很熱情！」順勢宣傳10月6日在曼谷開唱。

(中時 )

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