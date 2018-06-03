情殺分屍槍擊頻傳 警政署連夜召集主管下猛藥

2018年06月03日 23:21 中時 胡欣男

近日全台各地陸續發生多起家庭、情人與街頭暴力等社會矚目案件，造成民心動盪。警政署長陳家欽連夜召集重要幹部主管，研擬相關強化治安作為。警政署表示，經檢視全國今年1至5月，故意殺人犯罪發生計130件，較去年同期減少39件（下降23.07%），其中破獲129件。警政署說，雖然犯罪數據下降，代表治安穩定，但仍將持續以民眾的心理安全層面為努力目標，也期盼民眾相信，警察機關絕對有保護社會治安的專業與能力。

陳家欽3日指示刑事局長蔡蒼柏南下屏東，指揮刑事局南部打擊犯罪中心協助當地警方偵破屏東潮州殺人案，安定民心。同時陳家欽通令各警察機關除以優勢警力、嚴正執法外，並務必貫徹以下作為：

一、遇有街頭暴力，迅速啟動快打部隊，嚴辦到底。

二、現行犯依法逮捕，在場助勢、叫囂者，全數帶回管束，消弭、防止聚眾鬥毆。若逃逸者，絕對依法追查究辦。

三、清查涉案成員幫派背景、勢力區域、依附的不法行業及堂口首腦，並以組織犯罪蒐證偵辦。

四、各縣市警察局密集實施擴大臨檢勤務，針對青少年聚集治安要點及特定場所（夜店、PUB、公園、電子遊樂場、幫派活動處所等），加強清查全面防範。

五、協調大型賣場、百貨業者及公共空間管理業者，擴大舉辦座談會，提升自我管理能力，建立通報聯繫機制，強化停車場重要出入口安全，提高見警率，消弭治安死角。

此外，警政署另檢視近日發生的幾起刑案，許多涉及感情及家庭糾紛，除呼籲可採取以下做法，並將全力保護被害人安全：

一、遇危害時先躲避，適時撥打110或113尋求協助與諮詢，並由社工或家防官提供聲請保護令。

二、法院核發保護令後應保持與對方不接觸、不聯繫、不激怒，並尋求親友幫忙。若發現對方違反保護令，應保留證據，並報案。

(中時 )