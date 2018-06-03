林志穎台上3秒換衣5分鐘砸150萬 Kimi到場幫加油

林志穎賣力大唱代表作〈不是每個戀曲都有美好回憶〉，嗨翻全場。（粘耿豪攝）

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林志穎賣力大唱代表作〈不是每個戀曲都有美好回憶〉，嗨翻全場。（粘耿豪攝）
林志穎昨首度攻小巨蛋，他的大兒子Kimi也到場欣賞。（娛人制造提供）

林志穎暌違12年發行新專輯《我的驕傲》，廣受歌迷喜愛，3日出席「2018 hito流行音樂獎頒獎典禮」，他擔任頒獎嘉賓及特別表演， 他昨在台上唱跳新歌〈一步之遙〉、代表作〈不是每個戀曲都有美好回憶〉，還在短短3秒內，展現快速換裝秀，「像川劇變臉，一定要零失誤」，他透露籌備1禮拜，前天彩排到半夜12點多，表演前也練習逾50次，相當敬業，昨引領著12位舞者齊跳經典舞蹈，共砸下約150萬成本打造。

他出道26年首度攻蛋，心情相當緊張，「我出道的時候小巨蛋都還沒蓋好，站上小巨蛋滿過癮的，算是當歌手的指標」，被問及是否預計在台舉辦大型演唱會？他打趣說：「若大巨蛋蓋好，我要搶攻大巨蛋。」他為昨短短5分鐘演出，全面備戰1禮拜，他坦言站在台上最擔心失誤，「我剛剛表演有一個動作跳不好」，稍嫌沒完美表現，至於整體分數，他給自己打90分。

此外，他的大兒子Kimi昨也到小巨蛋來力挺爸爸演出，由於Kimi6歲就已經「息影」，這幾年不再媒體上曝光，仍悄悄到場幫爸爸加油，只見Kimi專注地看著舞台上的林志穎演出，更不忘拍手叫好。林志穎表示Kimi對於小巨蛋的大舞台，十分好奇，如果Kimi想當藝人出道？他說：「他（Kimi）有興趣就去做，看他。」

(中時 )

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