玖壹壹不再被鄙視為「廟會團體」 奪獎：福氣啦！

2018年06月03日 23:18 中時 許雅淳

混血兒娛樂送上6個超巨大花籃（左）。（許雅淳攝）

玖壹壹3日出席「2018 hito流行音樂獎頒獎典禮」，本屆以《周法薷》專輯奪下「最具舞台風格藝人」大獎，3人對於首度獲得HITO流行音樂獎肯定深感榮幸，在台上興奮高喊：「福氣啦！」更感謝電台、粉絲投票支持，他們也自我勉勵，承諾要製作更棒的音樂獻給歌迷。

玖壹壹2年前在網路爆紅，歌曲點級動輒上千萬，但卻因為歌詞鋪陳使用限制級等字眼曾一度在電台媒體被消音禁播，經紀公司混血兒娛樂表示藝人創作的每個階段都忠實的記錄當時的想法與觀察，玖壹壹現在的歌曲創作更趨於成熟，不再被鄙視為「廟會團體」，他們遭受許多酸民攻擊，雖然如今要努力的還是很多，但從被電台消音到獲的電台肯定，他們也感謝主辦單位看見玖壹壹的努力。

玖壹壹昨首度登上hito流行音樂獎舞台表演，三人精心規劃演出，更打造新秀服亮相，分別穿上螢光綠、鮮豔紅、亮麗白三款造型登台，請來專屬DJ控音製作，團員開場從巨屏LED屏幕後方現身，帶來八位舞者以軍事風格服裝呈現，三人「超殺的」賣力飆唱〈黑暗的社會〉揭開序幕。

他們還在台上演出黑社會火拼場面，全場掀起高潮，緊接氣氛轉換為歡樂氛圍，三人演唱〈派對俠〉，宛如大型電音夜店，親民地跑到舞台前方與粉絲近距離接觸。此外，玖壹壹的經紀公司混血兒娛樂，昨在現場送上6個超巨大花籃，粗估花費6萬元，誠意十足。

(中時 )