老蕭忍傷尬琴羅大佑 潘瑋柏率74名舞者震撼小巨蛋

2018年06月03日 23:16 中時 尤嬿妮

老蕭與羅大佑同台飆嗓尬琴技。（粘耿豪、蘇蔓攝）

潘瑋今晚共獲四獎共為本屆大贏家之一。（粘耿豪、蘇蔓攝）

小宇首次參與盛會即獲兩大獎。（粘耿豪、蘇蔓攝）

「2018 hito流行音樂獎頒獎典禮」3日在台北小巨蛋舉行，今共頒發43個獎項，華納音樂眾星雲集，除了潘瑋柏與張惠妹、盧廣仲並列本屆大贏家、各拿四獎，甫入圍本屆金曲獎「最佳國語男歌手」及「最佳編曲人」的宋念宇（小宇），今晚首次參加hito頒獎典禮，便一連拿下「hito創作歌手」及「hito編曲人」大獎，氣勢如虹；此外，蕭敬騰（老蕭）率「獅子合唱團」與羅大佑同台飆嗓尬琴技，象徵跨世代結合，極具意義。

潘瑋柏近期忙巡迴演出，今一連拿下「年度十大華語歌曲」、「咪咕音樂最佳人氣獎」、「hito唱跳歌手」及「hito Star全能藝人」4獎；他率74名舞者，一連唱跳〈Coming Home〉及〈硬鬧〉組曲，畫面震撼！他曾於2014年為「伊殿園演唱會」彩排時撞頭受傷，受訪被問重返舊地開唱心裡有無陰影？潘瑋柏表示：「小巨蛋是大家很珍惜的一個地方，很像香港的紅墈，是每個華語歌手都想唱的地方，現在已經不會有（陰影）了，今天唱完還挺感動的」。

相隔多年重返台北小巨蛋演出，問潘是否為巡演明年唱回台灣暖身？他笑說：「所以我剛剛進場忙著找小巨蛋的主辦人，看檔期能不能（批）下來，訂了明年幾個日期，希望能批下來。」追問台北場是否明年上半年舉辦？潘瑋柏搞笑回：「我希望後天。」期待儘快唱回台北。

獅子合唱團獲本屆「最受歡迎樂團」，上週剛結束台北演唱會的老蕭，今領軍獻唱〈為你〉，隨後與羅大佑合唱經典曲〈是否〉及〈愛的箴言〉，雙方在台上互尬琴技，面對面分別彈奏鋼琴；羅大佑受訪時謙虛表示和老蕭尬琴很緊張：「因為不是平台的鋼琴，只能看到他的頭，所以比較（緊張）。」

老蕭對於和前輩同台演出感到榮幸：「從接觸音樂開始，就很喜歡聽他的歌，每次聽都有不同的回憶。」老蕭上周台北演唱會前，左手因打籃球導致的手傷尚未康復，今晚忍痛彈琴，他經紀人Summer說：「他明天一早要去長庚看手，今天演出前很擔心他怎麼彈琴，老蕭回我『我是用生命在演出』！」

(中時 )