律師說法》猥褻小姊妹達80次還逼玩3P 色影師終得報應

2018年06月04日 00:01 中時電子報 呂承哲 文／天秤座法律網、編輯／

台北市一名陳姓攝影師，受託照顧一對6歲與4歲小姊妹，竟利用洗澡機會強制猥褻姊妹倆80次，還恐嚇要求玩3P，直到女童媽媽發現女兒自慰才揭發此事。刑事部分陳男被重判刑24年定讞，高等法院就民事部分，判陳須賠償母女3人600萬元，可上訴。

●法律評析●

就本則新聞中的陳男所成立的刑事責任與民事責任分別介紹如下：

一、刑事責任

陳男於刑事上一共成立三個罪名，「拍攝未滿十八歲之人為猥褻行為之電子訊號罪」、「對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪」，與「對未滿十四歲之女子犯強制性交罪」。

(一)何謂「性交」

我國刑法中所稱的性交，是指非基於正當目的所為的性侵入行為，包括「以性器進入他人的性器、肛門或口腔，或使之接合之行為」，以及「以性器以外之其他身體部位或器物進入他人之性器、肛門，或使之接合之行為。」所以本則新聞中的陳男要求未成年姊妹以嘴親吻、含住其生殖器官，即是以性器進入他人的口腔，該當刑法上的性交。

(二)與未滿16歲的男女為性交或猥褻行為，一定成立刑事責任

根據我國刑法上的規定，只要與未滿16歲的男女為性交或猥褻行為，無論雙方是否合意皆會成罪。如果是不合意，即會成立強制性交或猥褻罪。但若是合意，則以行為對象的年齡作為區分標準，對象若是7歲以上至未滿16歲的男女，行為人將會成立刑法第227條「與幼童性交、猥褻罪」；對象若是未滿7歲的男女，因實務認為未滿七歲者，類推民法的規定，屬於無行為能力人，欠缺性自主的決定與判斷能力，沒有同意的能力，所以只要和未滿七歲的男女為性交，行為人一律成立刑法第222條第1項第2款加重強制性交罪。上述各罪的法定刑如下圖：

各罪的法定刑

本則新聞中的陳男在幫未滿7歲的姊妹洗澡、清潔後，違反姊妹的意願，親吻、撫摸她們的私密部位，此行為成立刑法上的加重強制猥褻罪。另外，陳男強迫姊妹以嘴含住其生殖器官，此行為成立刑法上的加重強制性交罪。

(三) 拍攝未滿十八歲之人為猥褻行為之電子訊號罪

兒童及少年性交易防制條例第27條第1項規定：「拍攝、製造未滿十八歲之人為性交或猥褻行為之圖畫、錄影帶、影片、光碟、電子訊號或其他物品者，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以下罰金。」本案法官觀察陳男所拍攝的數位照片內容後，發現照片內都是未成年姊妹裸露胸部或下體等人體極隱私的部位，陳男甚至要求未成年姊妹將下體展開露出供其近距離、重點式拍攝，法官因此認定陳男顯然是為刺激、滿足自己性慾所為，上述行為也足以引起一般人羞恥、厭惡感而侵害社會性的道德感情，所以成立「拍攝未滿十八歲之人為猥褻行為之電子訊號罪」。

二、民事責任

民事庭法官肯認貞操權屬於獨立的人格權，是民法第184條第1項前段所規定「權利」的一種，貞操權保護的法益為「任何人只有在自由意思下得為性行為，不受他人不法干涉」，也就是說，貞操權是以「性的尊嚴及自主」為內容的權利，所以陳男違反未成年姊妹意願而對他們為強制猥褻、性交的行為，當然構成對未成年姊妹貞操權的侵害，屬於民法第184條規定的侵權行為，陳男應依民法第184條條第1項前段規定，對未成年姊妹負損害賠償責任。

(中時電子報)