張顯耀：蔡英文心中有農民嗎？

2018年06月04日 00:01 中時電子報 丁世傑

北農總經理吳音寧爭議不斷，姚文智昨（3）日為吳音寧說話，指出為何不還吳音寧一個清白？為何要一直消費她？應該替吳音寧抱屈。張顯耀則指出，這實在令人難以苟同！讓人看清姚文智為了護航吳音寧已沒有了是非對錯。張顯耀也質疑，蔡英文對於換掉吳音寧、重整農產運銷至今不聞不問，這位總統心中還有農民嗎？

姚文智昨日表示，吳音寧過去在農民運動、農業產銷長期付出，應該看看她到底能做到多少，過去大家對她很多質疑，後來證明都不是真的，為何不還吳音寧一個清白，為何要一直消費她，他認為應該替吳抱屈。

張顯耀則在臉書指出，姚文智參選台北市長，在丁守中與柯文哲的夾擊之下，選情低迷，敬陪末座，下猛藥欲扳回頹勢，都能情有可原，但說「還吳音寧一個清白」，這就令人難以苟同！也讓人看清姚文智，為了護航吳音寧已沒有是非對錯。

張顯耀另外也指出，蔡英文政府對農產品價格、生產，盛產回收等因應措施已全面失控，政府對農業保護職能失控已無容狡賴，而延續至今的果菜價格崩跌，已是多階段的全面崩壞。台灣掉入了政府無能、社會渙散的危險境地，民進黨政府卻視而不見！

文章質疑，換掉吳音寧使農產公司回歸專業，重整農產運銷只需一紙公文，蔡英文至今不聞不問，這位總統心中還有農民嗎？

(中時電子報)