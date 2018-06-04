純情高中女遭指侵險休克 色男友：不能X找我幹嘛

2018年06月04日 00:01 中時電子報 吳家詮

少女情懷總是詩，一名含苞待放的純情高中女生，在網路結識一名擔任廚師的男生，兩人在網路聊天軟體「網戀」之後相約見面，不料，男生初次見面就強行伸出狼爪，直攻純情女的「妹妹」，因為這名女生是第一次交男友，男方突來的行為讓女生無法呼吸差點休克，因而沒有性侵得逞，雙方也不歡而散。

情竇初開的高中女生，仍然珍惜這段交往的感情，多次傳遞簡訊給廚師男友，希望除了「肉體」的需求外，能保有一份純潔的感情，但是卻收到男方的回覆說，「妳又不能X，我很忙不要再煩我」，從此已讀不回，情感遭受打擊的純情高中生，只好將這段孽緣交付司法處理。

警方調查，這名在台北當廚師的男子，認識高中女不久，就一直慫恿北上來找他，一個月被害人才答應赴約，但是猴急的廚男在路上，就不斷以極為鹹濕的用語挑逗，警方在女方的簡訊裡，查到「你可以跟我打砲嗎」、「你是不是性慾很強」，而少女不以為意，天真回答「才沒有呢，我還常被人同學笑很保守」等的對話。

據《蘋果》即時報導，兩人見面後，傅男迫不及待把少女帶回家，趁著看電視時伸淫手，親吻、摸奶、手摳下體樣樣來，少女驚覺對方意圖不軌趕緊反抗，甚至過度換氣症發作，傅男眼見不妙才停手。

事後，少女仍傳LINE連絡示好，寫道「希望愛情中是彼此互相尊重…但是你要知道我不會用做愛來保持彼此的愛情，我看的是你的內在…如果你願意陪我繼續走下去請給我一個回應。」

但是，純情高中女所得到竟是一句「找我幹嘛，妳又不能X，我很忙不要再煩我」。她難過向同學哭訴，學校輾轉獲知後協助報警處理。不過，庭訊時這名色男只坦承有親吻擁抱，並無違背她意願，檢察官據此做出不起訴處分。少女不服提起再議，高檢署將全案發回北檢續查，沒想到檢察官再次傳喚該男到案時，他卻遲遲不出庭，直至被通緝到案才坦承所有犯行，檢察官依強制性交罪起訴。

(中時電子報)