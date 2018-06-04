週一多雲到晴！西半部高溫35度！東半部、恆春短暫雨

2018年06月04日 05:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

東北風減弱！鋒面遠離！今（4日）全台將恢復多雲到晴天氣，西半部高溫上看35度。台灣東半部及恆春半島地區仍有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。至於民眾關心颱風是否會侵台，氣象局指出，週二（5日）低壓帶逐漸北移，天氣轉為較不穩定，而南海熱帶性低氣壓及菲東熱帶擾動在周五（8日）前對台無直接影響。

鋒面遠離，今日台灣恢復為多雲到晴、高溫悶熱天氣，北部、東部高溫31～33度，中部、南部高溫約33～35度；紫外線指數為過量或危險級，外出仍須做好防曬，並適時補充水分。

降雨方面，今天僅東半部及恆春半島地區仍有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

此外，今天南沙島受熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有8至9級強陣風，請注意。明天起臺灣南部、恆春半島及東南部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，請注意。

空品方面，據環保署預報，今日馬祖為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、澎湖及金門為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

另民眾關心颱風是否會侵台？氣象局表示，位於南海及菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓系統，目前成颱機率及未來路徑仍有變數，但這兩個系統在下週五（8日）前對台無直接影響，但不確定性仍大，未來仍會密切注意。

(中時電子報)