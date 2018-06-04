世界海洋日守護深澳！野柳漁港淨灘清出1公噸垃圾

2018年06月04日 06:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

地球只有一個！好好愛護我們的海洋與生態！聯合國將每年6月8日訂為「世界海洋日」，今年度主題為「預防塑料汙染，營造健康海洋」，新北市政府為呼籲民眾響應世界海洋日精神，於6月份規劃「107年度世界海洋日守護海洋魚樂新北海洋月系列活動」。

新北市擁有長達145公里秀麗海岸線，天然海灣眾多，外圍海域潮流交匯形成優良漁場擁有豐富的漁業資源，是漁民重要生計來源，更是民眾假日重要休憩去處，然而塑膠垃圾汙染海洋、傷害海洋生物的事件層出不窮。

6/2淨灘前遍布垃圾的海岸，回復乾淨原貌。（新北市漁業處提供）

新北市政府特定於今年6月將世界海洋日擴大辦理新北海洋月系列活動，聯同5區漁會一同響應，擇定在世界海洋日前夕6月2日搶先於野柳舉辦淨灘活動，3日及4日則接連於瑞芳與貢寮保育區與海洋防衛隊志工、學生及當地居民共同舉辦放流活動，接續由淡水區漁會6月20日舉辦清除港內廢棄漁網具，而金山區漁會將在6月27日號召藍海艦隊的漁船主出海清除海漂垃圾，共同努力守護海洋環境。

6/2六首波活動在野柳漁港舉行，現場近60位民眾熱情參與，共清除1公噸垃圾，攜手為海洋環保出力。另新北市政府3日邀請漁會與當地漁業志工搭乘娛樂漁船，至瑞芳保育區進行放流活動，聯手守護海洋，迎接世界海洋日來臨。

為了呼應世界海洋日精神，市府於6月份規劃系列活動：6/2(六)於萬里野柳漁港離岸堤處辦理淨灘活動；6/3(日)於瑞芳保育區辦理黃鰭鯛及黑鯛亞成魚放流活動；6/4(一)於貢寮保育區辦理花枝苗及九孔苗放流活動；6/20(三)於淡水第二漁港(漁人碼頭)辦理淨港活動；6/27(三)於金山磺港海域辦理海漂垃圾清除活動等。市府熱烈歡迎民眾共同參與，以實際行動守護海洋，一同營造健康的海洋環境。

參加今(6/2)日野柳漁港淨灘活動的民眾方忠浩，這2年與新北市政府合作淨海、淨灘活動，今年得知市府將舉辦海洋月系列活動，更熱心呼朋引伴一起參加，活動前就有50人報名，除了老面孔外，更有八成是有心為維護海洋環境出力的生力軍，可見海洋環保已成為民眾重視的大議題。方忠浩說：「我本身是漁家子弟，從小在野柳海邊長大，最喜歡玩水，可是現在潛水時常見海底有垃圾，除了掃興，更令人為海洋生態擔憂。希望藉著辦理淨灘活動，讓更多人一起重視海洋環保的重要，這次活動成員最小僅6歲，最遠自臺南趕來，為我們熱愛的海洋盡份心力。」

(中時電子報)