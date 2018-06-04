文化資產會議討論熱烈！古蹟保存成焦點

2018年06月04日 06:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

北投車站易地重建、俞大維故居，這些古蹟建築該如何保存呢？「2018全國文化資產會議」第三場分區論壇臺北場於今(2)日假集思臺大會議中心舉行，吸引文史工作者、專家學者、民間團體與公部門代表等約250餘人熱烈參與，文化部部長鄭麗君親臨現場，聽取各界關於文化資產保存之建言，與公民社會展開一場文化資產的多元對話。

本次會議現場發言踴躍，內容涉及北部地區多處文資保存案件，包括新北投車站易地重建、大龍峒陳悅記老師府、北投逸邨大飯店、臺北機廠大禮堂改建中繼庫房、俞大維故居、新店第一公墓、淡水聖母堂等，會中並就文資審議公民參與機制與過程資訊透明開放、列冊追蹤的程序、中央與地方協力、跨域人才參與、就地保存場域精神、原住民族傳統知識與實踐、水下文化資產保存、私有文資獎勵與補償、文化資產教育推廣、文資保存的上位理念、哲學觀與思考邏輯等進行交流，充分展現社會大眾對文化資產的關注與投入。

文化部部長鄭麗君表示，辦理全國文化資產會議的目的是建立討論溝通的平台，文化資產保存不應只依靠文資法來落實，更應擬具文化保存政策綱領，融入國家各項政策，並促進公民社會參與，以文化治理視野促進國家發展模式結構性的改變，使文資治理不再是單點式的搶救，而是系統性的保存，將文化及人文視野融入國家施政，落實部部皆是文化部之理念。

面對未來文資保存之挑戰，鄭麗君部長承諾，第一，在法規面向，本次全國大會結論將成為下一波文資法之修法依據，如文資審議更加公開透明、旁聽要點修正、訴願和救濟制度的研究等，另文化基本法中之文化影響評估，目前將先從重大政策之文化影響評估先行，至於開發行為之影響評估，由於尚需作更細緻之法條研擬，並與環評法作制度性的結合，需進行第二階段之法律研議；政院支持文基法朝明文規範設立文化發展基金，其中子基金將納入文化資產範疇，以增加私有文資保存之誘因。

其次，在行政面向，前瞻計畫未來兩年將挹注50億元於「再造歷史現場計畫」，既有「歷史三期」計畫還要持續增加經費，並爭取放寛資經門比率限制，以推動有形及無形的文資治理。為因應文資的未來發展，刻正進行新一波組織架構調整，文化資產局將升格成文資署，所代管的臺中文化創意產業園區也會進階轉型成文化資產園區，位於臺東的國立臺灣史前博物館亦正研議是否轉型為南島文化博物館，期與國際接軌，而南科分館今年底開幕，目前正研議是否定位為臺灣考古博物館，並推動串連考古遺址之生態保育。

第三，在制度面向，鄭麗君部長表示，行政院賴院長已指示各部會應編列相關預算保存國公有文化資產，文化部亦與各公營事業單位合作系統性保存，例如協助糖鐵南北平行線活化為糖鐵文化路徑，認識臺灣的糖業文化。至於強化私有文化資產之獎勵補助，如容積移轉制度的再調整，並導入民間與企業資源，價購與土地交換機制，並希望未來可透過文資保存行政法人的專業協助修復、活化及營運。

鄭麗君部長最後期待能夠推動文化保存2.0，讓文化資產在當代社會活用再生，強化文資與當代生活的連結，讓人們可以藉此回應過去跟未來，帶著記憶跟靈魂往前走，連結與再現土地與人民的歷史記憶，厚實我國文化創新的底蘊。

全國文化資產會議分區論壇第四場即將於離島金門召開，歡迎踴躍報名。

(中時電子報)