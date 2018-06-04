6月4日三大報頭版要聞

2018年06月04日 07:21 中時電子報 綜合報導

@中國時報

2018年底台北市長選舉，已確定由丁守中、柯文哲和姚文智「藍白綠」對抗。依據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，在三雄爭霸下，丁守中以40.2％支持度領先柯文哲5.5個百分點，姚文智則以12.2％墊底。民調同時針對棄保效應進行詢問，在「棄姚保柯」發酵下，柯得票率增加近4個百分點，但丁也同步增加3.5個百分點，總支持度仍然領先柯5.2個百分點；「棄姚」釋出的選票，並非由柯通吃，但柯想逆轉選情，唯有棄保效應發酵。

教育部公布「106學年大專校院專任教師概況」，現在大專教師的年齡，50歲以上者占全體教師的比率高達54.4％，較90學年的18.3％增加了36.1個百分點。

美國片面決定1日起向盟邦鋼鋁產品課徵懲罰性關稅，導致七大工業國集團（G7）陷入嚴重分裂。美財政部長穆努欽2日在G7財金首長會議上，遭到6個盟國財長聯手圍剿，促其轉告美國總統川普撤回成命。預料川普本月8到9日參與G7峰會時，也將成為眾矢之的，屆時勢必有一番嚴詞交鋒。法國警告說，歐洲聯盟已準備對美祭出報復性關稅，貿易戰可能「幾天內」開打。

美國商務部長羅斯2日抵達北京，展開第3輪陸美貿易談判，據美媒批露，此前陸方與美國的先遣談判團在1日先行的磋商中，大陸態度消極。知情人士亦表示，因美方希望大陸能同意簽署多年的長期購買協議，不過，大陸不願被長期承諾所束縛，北京想要掌控權和優勢。

@旺報

向大地借水！全長6118公里、總造價達4兆（人民幣，下同）的「紅旗河」西部調水方案，近日引發大陸各界熱議。此一沿青藏高原邊緣、全程自流進入新疆的調水環線方案，不僅將輻射影響7成的國土面積，一舉改變大陸的生態格局；而且方案的工程規模、難度、經費均遠超「南水北調」工程，堪稱千年僅見、震撼世界的超級工程。

國軍漢光34號演習將從4日開始到8日，在各大戰區展開操演，蔡英文總統將親臨視導陸軍的反空降演練，及愛國者與天弓飛彈部隊的攔截敵飛彈科目。國家政策研究基金會外交及國防組召集人前立委林郁方指出，本次漢光演習的科目大多是過去演練過的，不認為是針對最近共軍軍機及軍艦頻頻繞台，但由於兩岸局勢比過去冰凍，使得演習氣氛比較緊張。

國民黨立法院黨團副書記長許淑華等一行3日下午率團參訪旺旺集團北京總廠，受到旺旺集團北京首席代表林天良、北京總廠長陳啟明、台灣青年聯合會副理事長林蔚丞等人熱烈歡迎。參訪的國民黨立委也大力推崇旺旺集團對食品安全的嚴格把關。

亞洲舞蹈界一大盛事！大陸近年以一帶一路促進經濟整合與發展，亞洲舞蹈界也有類似的思考，為了不讓歐美市場專美於前，在亞洲各國舞蹈專業人士發起之下，於今年5月啟動「AND+」計畫，日前已在香港舉行首場會議，企圖串聯、整合亞太地區各國舞蹈藝術資源，打造一個舞蹈資源、知識與人才共享的平台，台灣的雲門劇場、衛武營國家表演藝術中心，皆是核心成員之一。

@工商時報

5月國際油價急速竄升，杜拜、布蘭特原油均價同步呈現每桶6美元拉升空間，台塑化煉油事業原料、半成品存貨在途利益激增，加計石化持穩貢獻，5月獲利可望突破百億元，4、5月合計獲利將輕鬆超越去年第二季的120.54億元，並直逼首季183億元水準。

5月台股成交量能增溫，現股當沖功不可沒，5月單月買加賣成交值近達2.45兆元，創歷史新高，且幾乎要逼近去年前5月的2.84兆元；另一方面，不只上市櫃股票成交量能成長，權證交易也改寫歷史新高，達到1,119億元，為歷年首次突破千億元大關。

台灣新創獨角獸可望在台北小巨蛋催生！據悉，科技部的青年科技創業基地（Taiwan Tech Arena）本周二（5日）將在小巨蛋正式揭幕，將引進美國Techstars、500 Startups，及英國Startupbootcamp等國際級頂尖加速器4～6家來台進駐，孵育台灣的新創獨角獸。

台積電董事長張忠謀明（5）日將參與台積電職涯最後股東會，接著將正式交棒退休，「後張忠謀時代」正式來臨。外資圈高度肯定張忠謀貢獻，並聚焦市占、新主流、挖礦波動與管理層接棒順暢度，持續對台積電寄予厚望。

(中時電子報)