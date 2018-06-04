NBA》勇士贏球還補刀 科爾：我很堅持

勇士隊總教練科爾。(美聯社)

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中時電子報

勇士隊李文斯頓(Shaun Livingston)在總冠軍賽首戰勝負底定之後還試圖做出中距離跳投，引爆與騎士隊崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)的衝突。雖然球場上確實有「不要追殺」的不成文規定，但是勇士總教練科爾(Steve Kerr)最恨的就是不成文規定。

科爾說：「我是孤身奮戰的聖戰士，要破除這些愚蠢的NBA陋習。」首戰那球其實是科爾下令球員投籃的，李文斯頓只不過是如實執行總教練的指令。

「當比賽還沒停表，你本來就該投籃。我4年來都是這樣教導球員的，我們不會放棄比賽的最後一球，我們不要莫名其妙被多記1個失誤。終場前你就照常投籃，把球權還給對手，然後他們想怎樣就怎樣。」

贏球的一方該不該在終場前繼續追殺，向來都是個爭議。騎士總教練泰隆盧(Tyronn Lue)說：「若勝負已分，我們就會讓時間跑完，不過對手想投籃我也不會介意。」

表面上看似無所謂，其實這對賭客的影響不小，直接關係到勇士的勝分。勇士在主場的賭盤經常是開出讓分8~10分以上，他們勝分太少還會害賭客賠錢，這時候「追殺」是很關鍵的。

由於對手這時也懶得去封阻最後一擊，勇士的平均勝分可能會因此增加一點，本季就出現過幾次勝方或是敗方在終場前隨便一投就讓賭客振奮的戲碼。

(中時電子報)

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