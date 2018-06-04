神仙也救不了！蔡政府要保住18邦交國得先...

布吉納法索與我斷交，蔡英文總統（中）神色凝重召開記者會。（資料照,黃世麒攝）

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中時電子報

布吉納法索日前宣布和我斷交，我國邦交國數量剩18個。有分析指出，民進黨從早年標榜的割喉外交，到現在被此起彼落的外交危機鎖喉，對年底縣市長選舉的衝擊很大。蔡政府要保住這18個邦交國，除非是「兩岸休兵」，可說是無解，請神仙來救也救不了。

繼多明尼加於本月初與大陸建交後，我在非洲「唯二」邦交國之一的布吉納法索，日前閃電宣布與我斷交，成為蔡政府上任後第4個斷交的國家，我友邦僅剩18個。蔡英文2016年5月上任時，我國友邦數量為22個。如今，繼聖多美普林西比、巴拿馬及多明尼加後，布吉納法索成為第4個與我斷交的國家。

據中評社報導指出，台灣為了防止再被斷交，近期發動攻勢，廣邀邦交國元首訪台，深化合作。該報導稱對方心知肚明，外界也很清楚，這猶如請邦交國揹著麻袋來台裝錢的概念。此外，報導中提及，現在兩岸打外交戰與早年完全不同。早年兩岸拚金援，現在台灣策略沒多大改變，但經濟實力大不如前，能給的錢有限；大陸已轉而變成是以綜合國力，區域連結實力為優勢。

報導指出，在陳水扁政府時期，台灣有經濟底子，大陸也未崛起，當時扁政府高層曾嗆聲要對大陸祭出「割喉外交」，從大陸手上挖邦交國。如今，雖傳出台灣揚言已準備了一些小國要做反制北京的備案，但看來蔡政府還算理性，否則提油救火，要維護邦交的代價會更高。該報導稱蔡政府要如何保住這18個邦交國，除非是兩岸休兵，可說是無解，請神仙來救也救不了。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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