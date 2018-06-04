王丹美國組智庫 網：言論自由標準不一 讓人毛骨悚然

2018年06月04日 07:38 中時電子報 喻華德

中國大陸民運人士王丹今日於美國華盛頓成立『對話中國』智庫，智庫成員除了王軍濤、胡平、蘇曉康等當年六四學運時的民運同志外，最引人注目的，是「太陽花學運」領導人林飛帆，以及「香港眾志」秘書長黃之鋒。

本報專訪了臉書上專門針砭時事，尤其是針對政治人物標準前後矛盾的粉絲專頁「我得了一種不刻薄會死的病」（以下簡稱「我」）。時事評論員「我」指出，在維基百科中，對『智庫』的解釋是：「智庫（英語：think tank）又稱智囊團，大多以『研究所』或『學會』為名稱，是對政治、商業或軍事政策進行調查、分析研究並提供策略的機構，一般由政府、政黨或商業公司出資組建。」

眾所周知，王丹先生在臺期間，經常透過個人臉書之類的媒體，給予中華民國政治各式各樣的「專業」建議。在此不妨回顧一下王丹先生的「建議」，試著想像一下，這個「智庫」到底會以什麼面貌出現。

103年太陽花學運期間，王丹對學生佔領立法院表示支持。鴻海集團總裁郭台銘認為「民主對GDP沒有任何幫助」，就遭到王丹冷嘲熱諷：「民主或許不能當飯吃，但能讓我們自由呼吸。」王丹對於太陽花學運，只看到村上春樹式「雞蛋與高牆對抗」的烏托邦。遇到學運期間像是支持者送飲料被裸絞鎖喉，提出反對意見會被學生和平佔領群起而攻之，維持秩序會被恐嚇暗殺，連民眾出入都會被學生查驗證件百般刁難等諸多顯然不符合「自由呼吸」的行為，王丹就都「選擇性地無視。」

更矛盾的是，甚至於王丹自己，也不是認為每個人都能「自由呼吸」。他在臉書上曾說：「我們尊重言論自由，但是憑什麼要尊重荒謬言論？！像郭美江，王文霞這樣的言論，根本不值得被尊重」；這明顯與言論自由的定義：「不贊成你的言論，但我誓死維護你說話的權利」相矛盾。根據這個定義，那麼以「不值得尊重」作為反對對方言論的原因，是否已經違反了言論自由的定義？然而，王丹又說：「相互辯論和批評才是真正的言論自由」，王丹對言論自由的標準有「不止一把尺」可見一番。

「我」表示，「是啊，不過我不知道響應王丹先生呼籲，這幾年忙著人身攻擊、人肉搜索，還有要求對方的服務單位解聘對方的覺醒青年，他們的行為是不是符合王丹先生『相互辯論和批評』的標準？」

最後王丹認為：「荒謬言論還是可以講，但是只要有人講，大家就要群起而攻之，就要嚴厲批判之，使得這樣的言論成為眾矢之的。」「荒謬言論」的標準，到底要由誰介定？如果一個人可以把自己看不順眼的言論視為「荒謬言論」，做為反對的理由。客觀論之，這已經不是言論自由了。

如果根據這個定義，六四和早期的反右、文革不也是因為某些人把自己聽不下去的言論視為「荒謬言論」，群起而攻之，嚴厲批判之的結果嗎？一面告訴大家自己主張的民主可以「自由呼吸」； 一面叫大家對自己認為「不值得尊重」的「荒謬言論」「群起而攻之，嚴厲批判之，使得這樣的言論成為眾矢之的」。

「我」表示：「你跟我這是民主自由？不，我不認為這是民主自由。如果只有順從自己才能『自由呼吸』，不順從自己就要『群起而攻之，嚴厲批判之』。我認為這只是另一種型式的獨裁。況且這種主張的人還說要成為向國家提供決策的策士。老實說，只讓人覺得毛骨悚然。」

(中時電子報)