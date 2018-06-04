傳核四燃料外運需要80億 台電回應被罵翻

2018年06月04日 08:06 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

近日外界就發現核四燃料棒若是按既定行程，將會在7月分批運回美國，且此筆外運費用需要80億，對於此項傳聞台電駁斥，本次燃料外運含拆解費用，決標金額約6.9億元，外界把建廠時燃料採購成本物只要花80億元外運，明顯錯誤。

根據經濟日報報導，台電指出龍門電廠(核四廠)燃料棒運出是依立法院今年1/30三讀通過、需在109年底前全數移出核四廠燃料的決議辦理。台電強調，核四燃料外運實現對人民「不啟封、不運轉」的承諾，除象徵正式走入非核家園，外運後可能省超過1億元的管理費，後續轉售更可創造更大資產價值。

台電也說明，核四廠核燃料預計7月起陸續運往美國，將該批燃料束拆成燃料棒，積極找尋轉售機會，若未尋得買主，則會將燃料棒進一步拆解，回收鈾料並視市場行情伺機出售，越早處理就有越多時間找到國外買家，且鈾料有其價值，預估未來價格將攀升，台電將待適當時間出售，創造資產最大價值。

此外，經濟部也表示，將燃料棒外運的一切程序都是遵照1/30立法院三讀通過的決議，「應規劃於2020年底前全數移出核四燃料棒」，因此核四燃料棒運出，是遵照辦理，至於核四重啟，則為政府2025年非核家園政策目標，且《電業法》已入法，並不考慮重啟。

然而許多網友都表示「民進黨擺明想A 風力發電的建設經費，這次台灣真的會被搞垮，什麼爛政府。」、「大家最好要買個肺癌險，政府要用乾淨的煤發電……」、「騙很大，還是騙」、「外運後可年省超過1億管理費?又再扯淡,欺騙!! 國外就不需保管費? 」。

(中時電子報)