吳音寧22萬送摸彩品、洋酒涉貪？ 北檢要調查

北農總經理吳音寧再傳「假補助、真綁樁」爭議。（本報資料照片）

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中時

台北農產運銷公司總經理吳音寧，繼日前被檢舉以公款送7000公斤殘菜疑涉貪汙，遭台北地檢署分案查辦後，再遭台北市議員質疑她以22萬元業務推廣費贊助彰化特定團體摸彩活動，更送民進黨北市黨部60瓶洋酒，疑涉「假補助，真綁樁」爭議，據了解，北檢除殘菜案外，亦將針對北農業務推廣費案等相關爭議，擴大調查。

據了解，北檢不排除在近日傳喚吳音寧及北農相關人員調查公款送殘菜案時，一併調查北農業務推廣費的用途、法律規定、支用情形，釐清是否有外界質疑的涉及「綁椿」或其他不法情事。

至於吳音寧先前遭檢舉以公款送殘菜至彰化縣溪州鄉，疑似貪汙，北市政風處日前已約詢北農、北市農業處等相關人員，並完成政風報告，政風處除了將報告呈報廉政署外，亦移請北檢調查參酌。據了解，檢方已接獲北市政風處的北農殘菜案政風報告，不排除針對報告內容，訊問吳音寧及北農相關人員進行調查。

北市議員陳重文日前質詢時批評吳音寧爭議不斷，質疑吳音寧不但用22萬元業務推廣費贊助表哥黃盛祿當鄉長的溪州鄉，購買電子產品、禮券當摸彩品，質疑黃將轉戰彰化北斗地區議員，吳「假補助之名，行固樁之實」，更送民進黨市黨部60瓶洋酒，痛批吳「用北農的錢替民進黨綁樁」，要求政風處、北農監察人徹底查辦。

雖然事後吳音寧解釋，其作法完全符合公司規範與核銷作業，願接受監督，並澄清沒有贈酒給民進黨台北市黨部一事。

不過，由於吳音寧上任後爭議不斷，各界質疑北農贊助特定團體摸彩跟行銷農業之間的關聯性，檢方認為有進一步調查釐清的必要，因此據了解，北檢在調查吳花費1.9萬公費送近7000公斤蔬菜給家鄉團體案時，也將一併查明吳以業務推廣費贊助特定團體摸彩、洋酒等物品，是否涉及人謀不臧等不法情事。

(中時 )

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