千杯千杯的幹意！網友這次寧投國民黨

2018年06月04日 08:23 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

猶記得2016年總統大選的勝選之夜，總統蔡英文向全國人民表示民進黨會「謙卑！謙卑！再謙卑！」然而，執政兩年來，蔡英文一連串的施政錯誤，不僅沒有改進，反而粗暴「拔管」，調查高中生赴陸求學，執政黨給人民的感覺是「千杯！千杯！再千杯！」更有網友感嘆，「從謙卑謙卑的感動，變成千杯千杯的幹」！

網友於批踢踢表示，國民黨執政時，是支持民進黨的，且民進黨能監督國民黨。可民進黨執政後，酬庸關說分贓，國民黨卻無法監督！現在只剩下一個黃國昌在追弊案？而林淑芬看似不錯？最後也只是黨意立委！網友指出國民黨這次推出的人選都在「比爛的，沒法撼動未來民進黨的勝利」，但一個更爛的在野黨沒法監督執政黨，是多可怕的事情！網友更感嘆「從謙卑謙卑的感動，變成千杯千杯的幹！」

網友也紛紛留言表示，「國民黨被批評還會縮，民進黨沒在屌你的，老子要過就是要過」、「同感推，之後民進黨絕對沒我的票，甚至我賭爛到投KMT」、「民進黨上台還是拼命監督別人」、「民進黨監督：台電藏電！潮到爆」、「現在連深綠丁粉都誕生了」。但也有網友直言「會有民進黨比較會監督印象的，也大多是天生智能有障礙的選民」、「民進黨執政後還會覺得國民黨爛爆了的人，智商？」、「我幫你畫重點：兩黨一樣爛 ，票投國民黨」。

(中時電子報)