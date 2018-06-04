翔鷹輪椅羽球隊獲贈50桶羽毛球

2018年06月04日 16:48 中時 曹明正

高雄巿翔鷹輪椅羽球隊獲贈50桶羽毛球。（球隊提供）

上月在嘉義舉辦的全國身心障礙國民運動會，高雄巿翔鷹輪椅羽球隊拿下2金3銀2銅共7面獎牌，創下隊史最佳，社團法人高雄市傳愛協會特別募集50桶羽毛球，讓全隊1年內無後顧之憂。

成立4年多的翔鷹輪椅羽球隊是高雄市傷殘服務協會附屬社團之一，這次是第2度參加2年1次的全國身心障礙國民運動會，隊員黃振乙、廖穗德分別拿下WH2級及SL3級男單金牌，蔡偉政在WH1級男單得銀，施教勝獲得SL3級男單銅牌。

另外蔡偉政搭檔黃振乙抱回WH1/WH2級男雙銀牌，廖穗德與非會友林永彰獲SL3/ SL4級男雙銀牌，郭沛然與非會友黃滄憲獲WH1/WH2級男雙銅牌，總成績超過上屆的3銀1銅。

在全國賽一圓金牌夢的黃振乙、廖穗德除了感謝傷殘服務協會長期支持，更感謝所有隊友、眷屬及志工們齊心協力，另也謝謝高雄市傳愛協會尋找社會資源募集全新羽毛球。2人還提到無障礙之家提供完善場地，同時騰出空間擺放多達20部輪椅，讓球隊有了落腳地方。

高雄市傳愛協會今年是連續第3年贊助翔鷹隊，過去都是親朋好友發揮愛心捐贈羽毛球，這次很湊巧尋求到與球隊同名的翔鷹慈善會贊助30桶練習球及20桶比賽球，剛好可滿足翔鷹隊1整年的用球量。

除了供應全隊練習及比賽球，傳愛協會理事長常偉倫也了解到隊員的需求，包括礦泉水、運動飲料都不虞匱乏，另外還提供痠痛藥布，希望做球隊的後盾，讓他們在球場上拼出好成績。

(中時 )