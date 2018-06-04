怕綠衛兵鬧場 台大邀管中閔出席畢典有變數

2018年06月04日 09:24 中時電子報 戴安瑋 、 余弦妙

台大畢業典禮預計在6月10日舉行，隨著時間越來越接近，台大師生、家長發起的「管校長 to be」連署活動，也越來越多人響應，一名台大教授表示，目前台大校內有一部分的反對管中閔致詞的師生，校方深怕這些師生在畢典反彈抗議，影響畢業生心情，邀管中閔出席並上台致詞恐有變數，機率偏低。

台大師生與家長發起的「一人一信邀請管中閔教授出席畢業典禮並致詞」連署活動，目前響應人數非常多，台大一名不具名教授就表示，他本身也很贊成管中閔出席台大畢業典禮並致詞，目前台大代校長郭大維的信箱也被這些連署信塞爆，目前會彙整好連署信後，送台大校方。

另外，台灣大學自主行動聯盟發起人之、台大獸醫系教授周崇熙就表示，目前台大校方還在考慮是否邀請管中閔出席，他也知道校方遲遲無法發出邀請的原因，應該是深怕校內反管學生與老師，若是知道管中閔出席畢業典禮並上台致詞時，可能會引起部份反管學生、老師不理性行為，甚至做出抗議等激烈舉動。而且畢業典禮是畢業生一生一次的重要活動，校方不希望有任何遺憾發生。

周崇熙也表示，據他所知管中閔教授，目前也有接到其他學校的畢業典禮邀請，至於管是否會出席他並不知道，但他認為若是管出席了他校的畢典，而台大畢典他卻缺席，對於這些支持他的師生、家長都會覺得很遺憾。

他強調，不是校方不想邀請管中閔參加畢典及致詞，也不是管中閔不要參加，實在是顧及畢業生畢業這一天有美好回憶，從此來看，他認為，學校邀請管中閔出席畢典的機率偏低，甚至可能不會邀請。不過，他還是會尊重校方與管中閔的決定。

另一名不具名教授說，管中閔既是台大教授，就是可以出席台大畢業典禮，只是上台致詞就需要校方的邀請。他希望管能出席畢業典禮，即便無法上台致詞也盼他能來。

教育部常務次長林騰蛟說，教育部對台大是否邀請管中閔出席畢典並致詞，都是抱持著「尊重」，至於其他大學也邀請管中閔，這是大學自主，教育部也尊重。

(中時電子報)