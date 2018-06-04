萌！穿山甲寶寶「梧空」頭好壯壯！爬樹、吃飯一把罩

6個多月大的「梧空」，體重從出生時的108公克，增長到1850公克。。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

穿山甲寶寶頭好壯壯，會爬樹、也愛吃飼糧！盼未來找女友繁衍下一代！台北市立動物園6個多月大的穿山甲寶寶「梧空」長大囉！生理與行為都發展良好的「梧空」，活動場棲架一爬就上手、人工飼糧一吃就上口，除了爬高難不倒，在逐漸斷奶期，對人工飼糧的喜愛程度跟對蟻窩也不相上下，難怪「梧空」能順利轉換食性，讓夜夜陪伴牠成長的保育員感到無比欣慰！

穿山甲寶寶「梧空」因為媽媽缺乏育幼經驗，由保育員進行人工哺育。（台北市立動物園提供）

去年10月30日出生的穿山甲寶寶「梧空」，因為媽媽「芎梧」首次生產、缺乏育幼經驗，經保育員和獸醫討論後，決定對「梧空」進行人工哺育。由於穿山甲是夜行性動物，照顧「梧空」的保育員必須在半夜起來餵奶、陪著牠活動，一晃眼幾個小時過去，保育員就在「梧空」邊喝邊睡，喝飽開始活動的情況下，辛苦熬過一個接一個的整晚！

當「梧空」4個月大時，保育員觀察到牠開始喜歡運用強而有力的尾巴攀爬高處，為此保育員在地上舖軟墊給予保護，並提供合適的棲架供「梧空」使用，讓「梧空」練習及強化攀爬技巧。保育員也發現「梧空」的喝奶方式與以往不同，喝奶時喜歡伸出舌頭舔食，保育員依牠的行為發展，推測「梧空」已進入食性轉換期，保育員就趕緊開始為「梧空」食性轉換進行準備。

「梧空」使用慢食盆吃飯。（台北市立動物園提供）

首先，餵食方式從針筒餵食調整為使用奶粉匙讓「梧空」舔食，接著改以小食盆餵食，發現「梧空」喝奶意願相較之前針筒餵食高、速度也快，保育員擔心「梧空」一次喝太快、太多奶，消化系統會吃不消，於是改使用慢食盆增加採食困難度，再將配方奶混入人工飼糧，混和比例依「梧空」適口性及腸道消化情況隨時調整。在食性轉換的過程中，保育員發現「梧空」對於人工飼糧接受度極高，比起飼糧混合配方奶，「梧空」似乎更愛飼糧，這也讓關鍵的食性轉換過程順利且成功，讓保育員總算能放下心中大石！

法國的童裝品牌Coq En Pâte Éditions聯手英國設計品牌mibo，設計臺灣穿山甲系列（Formosan Pangolin）紡織品。（台北市立動物園提供）

6個多月大的「梧空」，體重從出生時的108公克，增長到1,850公克，目前已經住進自己專屬的小套房，與其他的穿山甲比鄰而居，生活型態和成年穿山甲也越來越像，活動時間集中在上半夜，一天約活動4~6小時，白天幾乎都在睡。接下來，就等「梧空」順利登大人，找女朋友繁衍下一代，幫忙拓展穿山甲域外安全族群囉！

(中時電子報)

台灣穿山甲系列今年將在台首先販售，銷售額5%入台北市立動物園動物認養專戶作為穿山甲保育工作用。（台北市立動物園提供）
「梧空」順利轉換食性~穿山甲保育員鬆口氣！（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）
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