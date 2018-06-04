陸戰隊員誤殺案》母慟發文「跟你約定我會到」 網慰： 不要想不開

2018年06月04日 09:42 中時電子報 張國欽

海軍陸戰隊員何勝文，因開了一輛寶藍色小客車，遭誤認槍擊枉死，他的羅姓母親事發後兩天，在潮洲地方臉書連續7度發文，繼昨「媽媽想你了」、「媽媽心裡很痛很痛！」之後，今天上午七時許又在她的個人臉書貼文「兒子今天跟你約定我會到」，引來網友震驚，紛紛留言安慰回應「不要想不開，兒子一定需要你堅強」、「阿姨加油，讓他放心走」。希望她節哀。

網友紛紛留言安慰何母。(圖／翻攝自羅婦臉書)

何母在命案發生後除了發文「兒子你上新聞了」，這兩天也陸續在個人臉書發了「你一定要找到你殺害你的凶手」、「不要讓我兒子死的不明不白」、「兒子，媽媽想你了」、「兒子今天跟你約定我會到」等訊息，引起網友關切，紛紛留言安慰。

海軍陸戰隊士兵何勝文遭誤認槍擊身亡，其母連兩天在臉書悲慟連發七文，表達失子之痛。(圖／翻攝自何勝文臉書)

何勝文是家中獨子，父母離異後，與父親同住屏東潮州，為了照顧右眼失明的父親，從軍撐起家中經濟。

海軍陸戰隊指揮部表示，何姓上兵是屏東縣潮州人，服志願役，已服役5年多，去年底從新訓中心調派防空警衛群，平時表現良好，服勤正常，1日晚上6時請假外出，原本2日一早收假，未料卻發生意外。

屏東縣政府社會處長劉美淑聽聞此事即憂心表示，聽說羅婦目前住台南，她建議當地的衛政自殺防治單位應即派員前往關懷。他會確認羅婦確切戶籍後，迅即轉知給當地政府派員去了解。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)