避免熱到中暑 衛生局建議：喝白開水有5要訣

2018年06月04日 10:01 中時 周麗蘭

時序將進入盛夏，氣溫持續升高，日前發生一名重機騎士環島熱衰竭死亡，雲林縣衛生局呼籲民眾，預防中暑三要訣：多喝白開水、保持涼爽、提高警覺，以避免發生致命的熱中暑。

衛生局表示，過度高溫可能造成心血管、腦血管、呼吸性的病所造成猝死，熱壓力也會造成慢性健康損害，包括熱水腫、熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭、以及最嚴重的熱中暑。

衛生局指出，預防中暑第一要訣是多喝白開水，喝白開水有5要訣，起床一杯水、用餐配杯水、外出要帶水、好好喝的水、每天至少1500CC白開水，不僅可維持體溫恆定預防中暑，並有促進腸胃蠕動預防便秘等功效。

「好好喝的水」包括在白開水中加入少許檸檬及各種新鮮水果，或加入茶葉泡製冷泡茶。

衛生局長吳昭軍指出，論活動程度如何，都應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分；多吃蔬果，因蔬果含有較多水分；不可補充含酒精及大量糖份的飲料，以避免身體流失更多的水分；避免喝太過冰冷的水，以避免胃不舒服。

預防中暑第二要訣是保持涼爽，包括穿著輕便、淺色、寬鬆的衣服，室內加裝窗簾避免陽光直射，關掉非必要的燈和電器設備，待在室內涼爽通風之處，不可將任何人留在密閉車內。

第三要訣是「提高警覺」，檢查室內空調設備是否正常運作，室內擺放溫度計隨時監測室內溫度，選擇氣溫較低之日安排戶外運動，外出時行走陰涼處、抹防曬乳、戴寬邊帽、太陽眼鏡，若一感到頭痛、精神混亂、虛弱、昏厥就應至涼爽的地區休息。

(中時 )