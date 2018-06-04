香蕉「價崩」了！孫大千點出水果崩盤的關鍵因素

2018年06月04日 09:53 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

近來國內香蕉價格崩盤，總統府昨日特地舉辦特色農產市集，總統府秘書長陳菊甚至表示，「農產和外交一樣重要，未來若有任何農產品需要透過總統府直銷，隨時會再直播」。前國民黨立委孫大千今天在臉書水果崩盤的關鍵因素，並批評總統府「如此的捨本逐末，不誤正業，居然還能夠沾沾自喜，真的是讓人笑掉大牙了」！

孫大千指出，水果崩盤的關鍵因素，當然就是「供需失調」。蔡英文身為國家元首，掌握行政資源，指揮政府機關，有數不清的政策工具可以幫助農民朋友，渡過難關，根治弊端。然而，蔡英文卻選擇做一位直銷水果的網紅，接著，又把總統府轉型做為假日農市，用這種「做秀超過做事」的態度，既不能治標，更無法治本，是認為農民朋友都是老實可欺，善良好騙嗎？

孫大千建議執政團隊應該立即採取下列因應措施：

第一，農委會可以利用大數據技術，將台灣全年的蔬果供需狀況進行分析，精算出各類蔬果在不同時間的實際需求，接著，透過全國農會系統，輔導農民進行計劃式種植，避免供過於求，榖賤傷農的情況發生。

第二，政府應該針對價格崩盤的水果種類，以成本價格進行全面收購，保障果農的基本收益。

第三，國民黨執政時期，每當水果生產過剩時，便透過兩岸對話機制，輔導果農銷往中國大陸市場。民進黨既然要選擇聯合美日，對抗中國大陸，那麼至少可以協助果農開闢一下美日兩國的市場吧？這才是真正檢驗民進黨政府的外交成果的時刻，不是嗎？

有網友回應「這女子無才無德，不賣水果還能做什麼?」、「總統的本事就是幫忙做直播嗎？」、「有人要看嗎？」、「可以請總統府直播吃屎嗎？收看率一定破紀錄！」、「賣水果只需15k的工讀生，不須二百五十萬的實習生或每月幾十萬的聖女來出聲！」。

(中時電子報)