館長是民進黨雪崩效應的開始！網友分析主因

圖為反年金改革的軍公教人員高舉標語表達憤怒。(資料照,陳怡誠攝)

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中時電子報

網紅「館長」陳之漢日前批評台灣托育費用太高，蔡政府還捐100萬美元協助世衛組織對抗伊波拉病毒，引來民進黨立委段宜康、台北市議員梁文傑與他隔空交火。對此，有網友點出朱學恆、翟本喬、高教工會秘書長陳政亮三人，並表示「館長只是民進黨雪崩效應的開始」。

「館長」陳之漢近來評論時事引發熱議，日前蔡總統宣布將捐100萬美元(約3000萬台幣)給世界衛生組織，「館長」陳之漢質疑台灣被當「凱子」，更因此事槓上立委段宜康。此外，館長日前在直播中吼出不少台灣家長心聲，痛批政府到底有沒有在做事，公立幼稚園都抽不到，都是私立的，一個前瞻計畫幾兆的花，「不用幾兆，一千億就好，一千億可以讓多少小孩唸幼稚園，讓多少台灣父母輕鬆？」

台灣人民去死？館長再譙：民進黨爛到爆

對於「館長」近日頻砲轟民進黨，有網友在PTT發文指出，這兩年已經有越來越多意見領袖不斷在質疑民進黨施政，包括朱學恆、翟本喬、高教工會陳政亮等等。該網友說之前這些人原來的受眾只有知識份子，館長只是這種不滿從知識份子潰堤到市井小民的現象而已。

該網友指出，接下來只會有越來越多網紅或是意見領袖開砲，這種不滿會越來越加劇、加快擴散。用肺發電、綁樁前瞻、兩兆0%風電、不斷跳電、勞工7天、房價不跌、少子化更嚴重。「之前只是沒人開第一槍而已，民進黨只會越來越慘」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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