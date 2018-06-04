高職生毆師遭網友抨擊 父親怒告50名網友妨害名譽

2018年06月04日 10:23 中時 程炳璋

台南市中西區南英商工上月22日爆發陳姓、洪姓兩名學生課堂上打老師事件，隨著影片傳上網路，引發網友撻伐，洪姓學生父親第一時間上火線護兒，反遭網友抨擊，洪父5月底一舉狀告50多名網友妨害名譽。

南英商工高一陳姓學生5月22日在課堂上躺在3張椅子玩手機，遭陳姓老師拍打叫醒，卻情緒失控大罵三字經，再遭老師拍嘴，陳生竟在下一堂課揪眾毆打老師，遭旁邊同學手機拍下過程，影片最後遭人上傳網路。

影片內的陳姓老師在講台上被一群學生包圍，遭一路推打出教室，洪姓同學仗勢欺人，在走廊出拳打傷老師左眼，再從後方踹一腳，陳姓老師事後驗傷考慮提告。

上萬名網友在影片下留言抨擊動手的學生，洪姓學生的父親見狀，在網路上護兒，向網友嗆聲「誰動兒子就讓你看到鬼」，引發更多網友湧入留言，抨擊洪父心態可議，認為「今天打老師，明天揍父母，後天去殺人」。

洪父顯不領情，上月底到派出所提告，一口氣對50多名在臉書爆料公社粉絲頁內留言的網友妨害名譽，他指稱網友罵他與兒子「垃圾、敗類、爛」等言詞令他無法接受，要求網友必須道歉。

南英商工1日適逢畢業典禮，一度有校外人士在網路上嗆聲要到校滋事，校方通報警方派員全天站崗，幸無爭端。

南英商工校長陳志隆表示，此案因社會熱議，已驚動教育部長官關心，兩名學生目前居家管理，未再到校，學校必須依照國教署規定，近日將與家長再度會談，輔導轉學也是選項之一。

(中時 )