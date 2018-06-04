別怪川普！白宮經濟顧問：貿易戰要怪中國、歐洲

美國總統川普與他的首席經濟顧問庫德洛。(圖/路透)

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中時電子報

美國近來才宣布推翻之前與中國達成的共識，要向從中國部分商品加徵25%的關稅。除此之外，也從這個月起要向加拿大、歐盟以及墨西哥加徵鋼鋁稅，讓美國與各國貿易戰的煙硝味再起。對此白宮首席經濟顧問庫德洛也在3日為這些關稅政策辯護，稱不要怪川普的決定，都怪中國、歐洲等，但他也坦承與這些國家的貿易戰恐將危及美國經濟。

川普的首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）3日對近來出對中國、歐盟等國加徵關稅的政策辯護，他稱美國是在改革充斥著違規的全球貿易體系。他更說：「不要怪川普，去怪罪中國、歐洲、北美自由貿易協定 （NAFTA），怪罪那些不想要互惠貿易、關稅和保護的人。川普現在是在對數十年來最嚴重的貿易壞習慣做出回應」。

儘管強力為老闆的政策辯護，但柯德洛不得不坦承，與各國的貿易戰可能危害到蓬勃發展的美國經濟，他稱「有可能危及美國經濟，我不否認 ，你必須去關注這件事。」

另外，在面對加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）對於被加徵鋼鋁稅的憤怒，甚至稱這政策是對長期與美國並肩作戰加拿大的「侮辱」說法，庫德洛表示是加拿大反應過度了，也稱不否認兩國是很親近的盟友，「但重點是我們必須保護自己。」

美國近來除了上周一突然推翻日前中美不打貿易戰的共識，決定對中國進口價值高達500億美元加徵25%關稅外，也在上周四表示不延長加拿大、歐盟、墨西哥鋼鋁稅的豁免，從6月起對將對這些國家、經濟體進口鋼鐵課徵25%關稅、進口鋁材課徵10%關稅，也因此引發這些美國盟友的強烈反彈，讓美國與全球貿易的緊張情勢再次升高。

七大工業國家集團（G7）的財政部長也在2日對美國課徵鋼鋁稅表達憤怒、並呼籲華盛頓回心轉意。日前七大工業國家集團財長在加拿大卑斯省召開會議，美國近來的貿易政策也讓其財政部長穆欽（Steven Mnuchin）成為眾矢之的，法國經濟部長勒邁爾（Bruno Le Maire）更是開炮，美國在貿易層面已被孤立，如今已成為「G6+1」的局面。

(中時電子報)

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