施俊吉盼啟動台歐雙邊投資協定談判

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2018年歐盟創新週今登場，行政院副院長施俊吉在開幕典禮致詞時指出，近年歐商對台投資顯著增加，特別是這2年的投資高達106億美元，將近占歐盟過去對台投資總額447億美元的四分之一。台歐雙方的合作及投資越來越密切，期盼儘早啟動雙邊投資協定(BIA)談判，為台歐企業提供更多保障。

歐盟創新週活動是由歐盟執委會成長總署副總署長Antti Peltomaki率團前來訪問，共有上百人來台，規模歷來最大。施俊吉則對訪問團表示，Peltomaki副總署長及歐洲朋友來台行程忙碌，希望大家在辛苦工作之餘，有機會撥空四處走走看看，享受台灣風土民情。

施俊吉並提及，台灣現階段積極推動離岸風電，歐洲國家是最重要的合作夥伴，預期未來將有更多歐商來台投資；台歐雙方均有完善的制度、高素質的人力及高度發展的科技產業，雙方的ICT、機械、再生能源、醫療生技產業，在全球均占有關鍵地位，更是彼此合作，推動創新的重要夥伴。

施俊吉號說，台灣與歐盟在推動產業升級及創新經濟方面，有一致的目標，也有許多互惠雙贏的合作機會。這次歐盟代表團陣容堅強，有歐盟執委會及橫跨17個產業聚落的多位代表；台灣也有5個部會的參與。期盼未來持續有這樣的交流，深化彼此產業的連結，創造更多合作的商機。

施俊吉表示，2017年台灣經濟成長率為2.86%，且近來國內經濟指標持續好轉。去年出口成長13.2%，創6年來最大增幅，今年第1季出口較去年同期擴增10.6%，整體經濟呈現穩健成長趨勢；根據2017-2018年世界經濟論壇WEF的全球競爭力報告，台灣在「創新能量」項目的評比，亞太地區排名第3，「產業聚落發展」的評比更居全球第2，顯示台灣擁有豐沛的研發實力。

(中時 )

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