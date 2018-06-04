8字迴圈形象徵蜜蜂探索花園 花博后里園區花舞館8月完工

花博后里園區花舞館預計8月完工，以2個圓構成8字迴圈形，猶如蜜蜂探索花園的旅程。（陳世宗翻攝）

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台中世界花博各場館如火如荼興建中！台中市政府建設局指出，后里馬場園區、以花朵概念為發想的永久館「花舞館」，以2個圓構成8字迴圈形，猶如蜜蜂探索花園的旅程，加上內環旋轉坡道、外環旋轉樓梯象徵台灣四季環環相扣、生生不息的自然環境，預計8月就完工。

建設局長黃玉霖說，花舞館位於后里區馬場路與寺山路口，去年4月20日開工，已陸續完成鋼構加工、預埋螺栓、基礎大底、地梁模板工程、灌漿及鋼構吊裝作業，並於去年12月22日上梁。未來將展出以蘭花為主題的國內外花卉展覽競賽，還有國際標準馬術障礙競技場，發展為花馬樂園。

黃玉霖指出，花舞館為地上2層展覽館，空間規劃分為「一般商業展覽空間」（A館）及「蘭花生態型溫室」（B館）兩大部分。1樓空間主要提供展覽展示、表演舞台及後台表演者休憩區域、輕食小舖餐飲；2樓則做為營運辦公室、部分展覽空間及餐飲廚房使用。

建設局強調，花博盛會將於9月試營運，工程團隊在注重工程品質下加速進程，監造單位也積極辦理相關工程抽查驗作業，確保結構強度及施工安全，期使花舞館工程能如期如質於8月前完工；將可滿足不同型態的展場需求，且透過視線由內往外穿透環視，使花舞館宛如四季如一。

(中時 )

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