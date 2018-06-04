男子專挑同志下手 行騙全台盜刷遭求重刑

2018年06月04日 10:29 中時 陳志賢

前科累累的張姓男子，被控涉嫌誘騙全台多名男同志赴賓館休息，趁機竊取同志的財物及證件後冒名盜刷，事後被害人報警，他還以同志的證件，冒名應訊逃避查緝。台北地檢署4日偵結，依4個竊盜罪、4個偽造文書罪、3個詐欺罪起訴張男，並以張男為累犯，請求加重其刑。

另檢警指出，張男曾於去年11月南下高雄，佯稱是鋼鐵公司上班，再利用APP邀約男同志，趁機偷走隨身財物，高雄警方已掌握4名受害者，另案調查中。

檢警調查，30歲張男，涉有強盜、竊盜、侵占、詐欺、脫逃等前科，經減刑後強盜部分應執行3年7月3日確定，2016年12月才刑滿出獄，

張男疑涉透過男同志間的交友軟體「Surge」、「Hornet」、「Hotmale」、「Grindr」等，邀約男同志外出。

起訴書指出，去年12月，張男與盧男相約台南市某飯店休息，趁盧洗澡時竊取盧的手機、皮夾，去年12月22日，張又與李男約在台中市某賓館休息，以相同手法偷走李男手機及皮夾。

今年1月，張男在北市林森北路服飾店偷走宋女皮夾，即到隔壁商店盜刷宋信用卡7萬7400元，購買2支IPHONE手機後，再轉往通訊行變賣。

事後宋女報警，警方1月19日深夜約詢張男到案，張以先前偷來的李男證件冒名應訊，並在筆錄、自願受搜索同意書、夜間訊問同意書等文件上冒簽李男署押。

6天後，張再約楊男在北市復興南路某賓館休息，趁機偷竊楊手機及皮夾後，26分鐘後跑到忠孝東路STUDIO A，以楊男金融卡欲刷卡消費2萬5500元，因交易失敗未得逞。但張立即轉赴萬華區某銀樓，再以楊金融卡盜刷購買1650元飾品。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )