NBA》勇士球迷認證 JR史密斯獲選FMVP

騎士隊JR史密斯(中)切入投籃。(美聯社)

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中時電子報

勇士連贏兩戰，今年總冠軍賽MVP似乎已出爐了，至少對勇士球迷來說是如此。當選人就是騎士隊「神經刀」史密斯(JR Smith)，他在首戰的烏龍幫了勇士大忙，很可能成為整個系列賽的關鍵人物。

總冠軍賽G2仍在勇士主場，神經刀是開場介紹時唯一沒有被噓的騎士球員，勇士球迷甚至還起立鼓掌迎接他的出場。即使東區球隊都打不過詹姆斯(LeBron James)，不過加上史密斯就不一樣了，他這刀從背後插進去，讓詹姆斯首戰豪取51分的英雄演出化為泡影，連詹姆斯都坦承「傷得很重」。

史密斯在G2首節罰球的時候甚至獲得現場球迷的歡呼，大家高喊著「MVP」，期待他再次為勇士立下奇功。騎士隊第2戰仍把史密斯擺上先發，他打得一塌糊塗，勇士整場比賽穩定領先到終場，史密斯也算貢獻了一己之力。即使史密斯不是MVP，至少也算勇士的「最佳第六人」。

雖然在客場享受歡呼聲，但是第3戰就要回到騎士主場，史密斯肯定會被噓得很慘，恐怕會比大聯盟洋基的史坦頓(Giancarlo Stanton)更慘。

(中時電子報)

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