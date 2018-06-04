春水堂麻香烏骨雞麵線 暖胃暖心的幸福滋味

2018年06月04日 11:16 中時 盧金足

「麻香烏骨雞麵線」，食材選用肉質Q彈的烏骨雞，加上手工麵線，拌入爆炒老薑的香甜麻油湯頭，暖胃暖心的幸福滋味。（盧金足攝）

以「珍珠奶茶」聞名的春水堂，還有一道客人吃上癮的「麻香烏骨雞麵線」，食材特別選用肉質Q彈的烏骨雞。（盧金足攝）

春水堂從台中市起家，30多年來茶飲版圖遍及世界各國，不只是台中之光也是台灣之光。（盧金足攝）

從台中市發跡，揚名世界各地的春水堂，發明最有名的飲品「珍珠奶茶」，也搖出第一杯「泡沫紅茶」，來春水堂除了喝珍奶，吃茶點，內行的客人還會點上一碗麻油雞麵線，除了迷人麻香，食材採用烏骨雞與精心製作的手工麵線，這碗「麻香烏骨雞麵線」，冬天熱賣，夏天照樣是超人氣餐點。

春水堂1983年在台中市四維街創立，當時為市府舊址的台中州廳後方街道，因為位於公教圈及學區，形成台中市密集的茶飲區，經過35年春水堂屹立不搖，還成為台灣之光，美味創新的茶飲版圖征服世界各國。

「少了客套，多了情感！」春水堂的服務人員，相融在古色古香的用餐環境中，春水堂的茶飲和招牌茶點之外，在傳統飽食的餐點中，「麻香烏骨雞麵線」成為一年四季長銷的美食，吃一碗春水堂特製的麻油雞麵線，再喝一杯珍珠奶茶，胃蕾和五臟廟都大滿足。

春水堂表示，每一道餐點要上市前，都經過多方評鑑，食材來源更是一碗麻油雞麵線好吃的關鍵，所以嚴選肉質Q彈的烏骨雞，加上特別精心製作的手工麵線，拌入爆炒老薑的香甜麻油湯頭，暖胃暖心的幸福滋味。

飲茶是一種文化也是生活的美學，加上台中生活步調比較悠閒，風行飲茶文化，春水堂大膽將傳統熱茶轉變為冰涼甜茶

，首創以雪克器調製茶飲「泡沫紅茶」，又開啟冷飲茶中加料飲用先例，將台灣傳統點心「粉圓」加入奶茶裡，「珍珠奶茶」因而誕生，帶動台灣的茶飲新文化。

春水堂強調，除了招牌飲品和茶點，其他餐點也一直創新變化，經典的麻油雞麵線升級為「麻香烏骨雞麵線」，讓客人在冬天時來一碗，全身暖呼呼，現在夏天享受麻香烏骨雞麵線也很對味。

(中時 )