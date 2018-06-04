第七屆玉米節與六房媽祖同樂

2018年06月04日 11:16 中時 許素惠

雲林縣虎尾鎮第七屆玉米節，農民準備很多玉米品種，要介紹給大家認識。（許素惠攝）

雲林玉米節將開放玉米田讓民眾體驗採玉米。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮第七屆玉米節將與剛過爐到該鎮下溪里下庄的六房媽祖同樂，這是虎尾在地節慶首次與紅壇結合舉行，除了可參拜六房媽外，還能體驗採摘玉米的田園之樂，打卡則送玉米種子，鎮長林文彬力邀大家前來體驗並接受媽祖的庇佑。

虎尾鎮公所4日上午在下溪里六房媽紅壇周告玉米節將在本月9日登場，林文彬指出，六房媽過爐活動在2013年列入雲林縣無形文化資產，並在2017年獲得文化部列入國家重要民俗認證，證明了綿延頂溪、中溪、下溪三里的雲71線，有豐富的過溪古道的歷史記憶。

林文彬表示，為了服務香客，虎尾鎮公所特地在紅壇增設大庄遊客中心，期待香客變遊客，並同步在紅壇舉辦一系列活動，玉米節之後，中秋節有虎尾歌神演唱會、10月7日虎尾馬拉松等，都與六房媽信仰結合，提供給大家前所未有的全新體驗。

今年虎尾玉米節內容項目多元豐富，大庄紅壇旁的玉米田規畫為農事體驗導覽區，遊客可親採玉米，品嘗現採現煮玉米及爆玉米花、創意玉米酷冰沙等，並藉由玉米品種大會串讓民眾重新認識玉米，打卡就送種子。

虎尾鎮公所農經課長魏嘉宏說，虎尾鎮玉米種植面積約900公頃，約占虎尾面積1/10強，年產量多達7200公噸，每公斤市價約9至12元，換算下來擁有約1.2億產值，是虎尾第三大宗的農特產品，希望透過玉米節，一起帶動虎尾小旅行的風氣。

(中時 )