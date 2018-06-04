新北毒防辦滿周歲 萬名毒犯手到擒來

2018年06月04日 11:00 中時 吳岳修

新北市警局警犬隊米格魯緝毒犬，在毒防辦周年成果展中，示範以敏銳嗅覺從行李箱中聞出毒品。（吳岳修攝）

新北市府毒品防治辦公室成立滿周年，緝毒、反毒成果豐碩，新北市警局逮捕逾萬名毒販及毒蟲、破獲9千多件毒品案，查獲高達555公斤的各式毒品，推行近2千場反毒宣導及擴大尿液篩檢3萬多人次，新北市長朱立倫說，毒品危害國人及青少年身心健康，防毒反毒是刻不容緩的工作，政府、社會及民眾都要一起來。

毒防辦4日在新北市府舉辦周年成果展，展出各級毒品及變裝新興毒品模型、毒品氣味模擬、毒癮者紀錄片，現場還擺放一台透過光譜掃瞄讓毒品無所遁形的拉曼光譜儀及快篩試劑，衛生局推出結合AR互動科技，讓民眾模擬臉吸毒後臉部衰老的實境模擬，警犬隊更派出德國狼犬、拉布拉多及米格魯等緝毒犬，展現優異嗅覺揪出藏在箱子及路人身上的毒品，讓圍觀民眾驚嘆連連，氣氛熱鬧。

朱立倫也說，防治毒品不能只透過司法，還要配合教育、醫療力量、就業輔導及社會大眾的協助，把毒品從毒犯、成癮者身上去除，更重要的是讓未接觸毒品的 正常民眾遠離毒品，現在的毒品變化種類多，日常生活常接觸的食物、飲料都可能變成製毒、摻毒的工具，新北市府希望深入校園、透過影像或話劇等各種宣導，讓民眾提高警覺、拒絕毒品。

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(中時 )