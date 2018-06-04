赴陸參加論壇學生都被約談 新黨籲檢調早日還清白

2018年06月04日 11:06 中時 周毓翔

新黨青年軍今天舉行記者會指出，從去年12月19日檢調搜索新黨青年軍至今，新黨所有黨工、連剛入黨沒多久的黨工以及參加過新黨活動的學生都被檢調約談一遍，令人懷疑是警總在調查搞威權統治，清查讀書會。新黨發言人王炳忠表示，檢調已經調查六個月了，查這麼久，何時才給新黨跟社會一個交代？

王炳忠表示，他跟其他被約談的人都遵守檢調所說的「偵查不公開」，但相關訊息不知什麼原因總是被「特定媒體人」掌握，然後又加油添醋、加入許多真真假假的消息流傳在外渲染，結果造成有人跑去法務部丟汽油彈，「如果進一步對我攻擊，責任誰要承擔？」

王炳忠説，新黨青年軍連議員、立委都沒選上，到底要怎麼接觸國家機密？如果說辦理營隊會破壞國家安全，他也反問蔡英文總統，民進黨在野時也辦理不少政治營隊，小英基金會也贊助實習費來讓學生進行反核、反服貿及各種倒馬運動，那些不是也破壞國家安全，影響社會安定更嚴重，難不成這些也該查一查？

新黨青年軍侯漢廷表示，民進黨外交無能才來激化兩岸對立，結果用犧牲小民來換取政治聲望，民進黨現在說要嚴審兩岸交流大陸團體，從民間的百姓論壇被禁止、大陸觀光團也被刁難嚴審、入台證也都會被押件，導致觀光業者生意慘淡倒閉。民進黨還批國民黨立委赴陸是上京朝聖，那過去民進黨縣市長去大陸找張志軍賣水果就沒有國安問題？

新黨青年軍林明正也批評，民進黨把所有在台跟大陸有關的事情都說成國安問題，弄到何處不是國安問題，民進黨政府藉由打壓赴陸交流來製造寒蟬效應，讓希望兩岸和平發展統一的人只要有任何動作企圖，就把新黨青年軍當作殺雞儆猴對象。

(中時 )