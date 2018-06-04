西港香壓軸大戲 燒王船3千人簇擁

2018年06月04日 11:16 中時 莊曜聰

信眾以繩索拖行王船，陸上行舟前往王船地。(莊曜聰攝)

現場進行添載，豎立桅桿。(莊曜聰攝)

吉時一到點火燒王船，儀式達到最高潮。(莊曜聰攝)

3年一科的西港慶安宮香科醮典，4日舉辦戊戌年香科壓軸大戲燒王船，由上千信眾拖拉王船，以陸上行舟前行，香科會首在王船前灑水開水路。王船於上午10點20分左右起火，瞬間熊熊大火即將王船吞沒，伴隨著信眾無數的添載品及鑼鼓喧天聲中，千歲爺乘王船返回天庭，俗稱「遊天河」。

台灣第一香的「西港刈香」活動，被文化部列名國定重要民俗，每3年行一科，已經有200多年歷史，送王儀式，香科主事人員先向王府膜拜，恭請王爺登船，隨後逐一將王爺聖像、王船媽祖、總趕公、廠官爺及其隨從、部將請上王船，安置定位後，王船長與大副、二副依序登船，王船於8點準時從慶安宮「啟航」。

王船在上千名信眾分2邊手持大繩索合力拖拉下，緩緩駛出王船廠，再以「陸上行舟」方式拉至約1公里外的王船地，數位香科會首手提茶壺於王船前沿路灑水，象徵為王船開水道，王船長、大副及王船人員沿途丟灑金錢、糖果和錢幣，民眾爭相接取，除可作為護身用外，也可保平安及發財。

王船地猶如一座金黃色山丘。王船內的用品及信眾添載物 廟方出動大型吊車將王船吊至堆滿添載品中央位置，王船工作人員將船桅豎起、風帆拉起，並將6騎及其它紙糊天兵神將堆在王船周圍。

一切等待就緒後，王船船艙於上午10點20分冒出濃煙，香科旗牌官繞行王船四周，全體信眾恭送千歲爺回天庭，王船很快就被熊熊大火吞沒，象徵會帶來好運的王船主桅杆倒向東北方，戊戌年香科將於舉行謝燈篙儀式後宣告正式落幕，期待3年後再見。

(中時 )