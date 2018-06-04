高鐵暑假營隊 6日開放報名

2018年06月04日 11:17 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）今年再度舉辦暑假營隊，自6月6日上午9時起至12日止開放網路報名，共分大專組、高中職組、國中組及國小組，每組各舉辦2梯次，共計8梯次，每梯次正取30名，備取10名。

「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，已成為每年寒、暑假最熱門的學生營隊之一，迄今吸引4萬多人報名，並有超過3,400位同學透過「高鐵營隊」活動，對台灣高鐵營運服務以及鐵道文化有更加深入的認識。

高鐵表示，報名時間從6月6日上午9時起至12日止，6月13日上午10:30以電腦抽籤方式決定錄取名單，並於14日下午在高鐵企業網站公告錄取及備取名單，歡迎對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍報名，一同探索豐富的鐵道知識。

參加營隊的學員不僅可以搭乘高鐵列車、享用美味的高鐵便當，更能進入平時難得一見的高鐵運務大樓以及維修基地，深度了解各項行控、維修的專業知識，並且親身體驗高鐵的服務文化。

此外，學員們還將參觀「台灣高鐵探索館」，透過專人導覽以及館內1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙與各項珍貴的高鐵文物，一窺台灣及世界鐵路發展歷程，了解台灣高鐵的精采故事。歡迎青年學子把握機會，報名參加「高鐵營隊」，展開一趟難忘的高鐵探索之旅。

(工商 )