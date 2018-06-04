高鐵暑假營隊 6日開放報名

高鐵營隊學員參訪維修基地，聽取維修人員說明。圖／台灣高鐵提供

友善列印
工商

台灣高鐵（2633）今年再度舉辦暑假營隊，自6月6日上午9時起至12日止開放網路報名，共分大專組、高中職組、國中組及國小組，每組各舉辦2梯次，共計8梯次，每梯次正取30名，備取10名。

「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，已成為每年寒、暑假最熱門的學生營隊之一，迄今吸引4萬多人報名，並有超過3,400位同學透過「高鐵營隊」活動，對台灣高鐵營運服務以及鐵道文化有更加深入的認識。

高鐵表示，報名時間從6月6日上午9時起至12日止，6月13日上午10:30以電腦抽籤方式決定錄取名單，並於14日下午在高鐵企業網站公告錄取及備取名單，歡迎對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍報名，一同探索豐富的鐵道知識。

參加營隊的學員不僅可以搭乘高鐵列車、享用美味的高鐵便當，更能進入平時難得一見的高鐵運務大樓以及維修基地，深度了解各項行控、維修的專業知識，並且親身體驗高鐵的服務文化。

此外，學員們還將參觀「台灣高鐵探索館」，透過專人導覽以及館內1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙與各項珍貴的高鐵文物，一窺台灣及世界鐵路發展歷程，了解台灣高鐵的精采故事。歡迎青年學子把握機會，報名參加「高鐵營隊」，展開一趟難忘的高鐵探索之旅。

(工商 )

西港香壓軸大戲 燒王船3千人簇擁 嘉義長庚醫療團隊不放棄 成功救…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。